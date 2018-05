Wanderausflug als Muttertagsgeschenk

Ein Geschenk zu Muttertag zu finden, das ist gar nicht so einfach. Doch die Trossinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins hat da eine Idee.

Am Sonntag, 13. Mai, bietet der Verein eine Muttertagswanderung um den Gehrenberg. „Wir wandern auf dem Premiumwanderweg 'GuckinsLand’ rund um den Gehrenberg“, so der Verein. Es gibt den Blick vom Salemer Tal über den Heiligenberg und das Deggenhausertal bis zum Höchsten. Start der Wanderung ist in Markdorf-Möggenweiler-Gehrenberg, die Strecke ist zirka zehn Kilometer lang und in drei Stunden zu bewältigen. Eine Abkürzung ist für die, die nicht ganz so wanderfit sind, möglich. Anschließend gibt es eine Fahrt auf den Höchsten und weiter nach Meersburg mit Aufenthalt - ein Stadtbummel passt also auch noch ins Programm. Und weil eine Schifffahrt immer lustig ist, geht die von Meersburg nach Uhldingen. Die Schlusseinkehr ist im „Jägerhof“ in Gehardsweiler-Mühlhofen.

Los geht es schon morgens um 8.30 Uhr mit dem Bus am Bahnhof Trossingen. Wer mit möchte, muss sich beim Geschäft Tabak-Spehn, Telefon 07425-6524, in Trossingen anmelden. Die Buskosten betragen 16 Euro. Gäste sind willkommen, eine Mitgliedschaft im Schwäbischen Albverein ist nicht nötig. Die Wanderführung haben Anneliese Burgbacher und Wolfgang Kohler.