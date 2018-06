Walter Haas erhält die Bürgermedaille der Stadt Trossingen

„Mein erster Gedanke war: Das habe ich doch gar nicht verdient“, sagt Walter Haas über den Moment, in dem er erfuhr, dass ihm beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters am Sonntag, 10. Januar, die Bürgermedaille der Stadt Trossingen verliehen wird. „Und dann habe ich beschlossen, mich zu freuen.“ Wichtig sei ihm, dass die Auszeichnung eine Ehrung für alle anderen Ehrenamtlichen in seinem Umfeld sei: „Wenn keiner mitzieht, kann man wenig ausrichten.“

Der Blickwinkel passt zu einem Mann, der sich seit seiner Jugend das Wohlergehen seiner Mitmenschen auf die Fahnen geschrieben hat. „Nützlich sein und anderen helfen“ habe sich als Kind bei den Pfadfindern eingebrannt. Hilfsbereitschaft und der Umgang mit anderen Menschen habe ihm sein Vater vorgelebt, Schlossermeister und später Streckenaufseher bei der Trossinger Eisenbahn, den man in Trossingen „überall gerne gehabt hat.“ Es folgte ein Umfang an Engagament, den vollständig wiederzugeben ganze Seiten füllen würde - unter anderem in Positionen als Vorsitzender der Kolpingfamilie, Leiter des Dr.-Karl-Hohner-Heims, im Kirchengemeinderat und Geschäftsführer des Sozialwerks, erst haupt- und später ehrenamtlich.

„Walter Haas hat sich immer für andere eingesetzt“, stellte Bürgermeister Clemens Maier fest. „Die Bürgermedaille ist eine Würdigung seines gesamtgesellschaftlichen Engagements.“

Walter Haas wurde am 18. Oktober 1943 in Trossingen geboren und besuchte hier die katholische Bekenntnisschule in der Friedensschule und später das Progymnasium. Nach seiner Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst übernahm er im selben Jahr die Leitung des Trossinger Sozial- und Ordnungsamts und 1966 den Vorsitz der Kolpingfamilie - in einer Zeit, in der es Spannungen mit der katholischen Kirche gab. „Die Situation war so schwierig, dass im Raum stand, die Kolpingfamilie aufzulösen“, erinnert sich Haas.

Stattdessen initiierte er gemeinsam mit der evangelischen Kirche einen Schritt in Richtung Ökumene („Wir baten den evangelischen Pfarrer, mit der katholischen Kirchengemeinde Kontakt aufzunehmen“): Am 14. Mai 1970 fand in der Martin-Luther-Kirche der erste ökumenische Gottesdienst in Trossingen statt, aus dem sich ein ökumenischer Gesprächskreis entwickelte.

1992 übernahm Haas zusätzlich zur Leitung des Sozial- und Ordnungsamts („Ich habe es nie bereut, in Trossingen geblieben zu sein, ich liebe dieses Städtle so arg.“) die Leitung des Hohner-Heims und führte beide zwei Jahre lang in Personalunion. „Das war aber einfach zuviel Arbeit - ich war kaum noch zuhause“, sagt er.

Bis 2006 widmete er sich beruflich dann ausschließlich dem Pflegeheim, bevor er Geschäftsführer des Sozialwerks wurde - „eine erfüllende Tätigkeit, die ich schätzen werde, solange ich lebe.“ Das Amt gab er in diesem Jahr schließlich an Erwin Link ab - „nachdem ich ja eigentlich schon lange in Pension gehen wollte.“

„Pensionär“ ist im Fall von Walter Haas allerdings eine relative Bezeichnung: Er ist weiterhin Schriftführer im Förderverein des Heimatmuseums und des Trägervereins des Kolpingheims, leitet die halbjährlichen Ausflüge der Kolpingfamilie, hält ab und zu Wortgottesdienste in den Trossinger Pflegeheimen und schreibt nebenbei an der 60-jährigen Geschichte des Hohner-Heims.