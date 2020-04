Waldbrand in Trossingen

Gegen 9.30 Uhr am Sonntagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Trossingen wegen eines Waldbrands alarmiert worden. Teile des Waldes in Richtung Aixheim, in der Nähe des Waldkindergartens, brannte. Spaziergänger hatten den Notruf abgesetzt. Ein Ehepaar, das unmittelbar vor Eintreffen der Feuerwehr am Brand vorbei kam, zeigte sich entsetzt. „Da war überall Feuer“, so die Frau. Der Einsatz läuft zur Stunde noch.