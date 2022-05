Vortrag über nachhaltiges Leben

Die Katholische Erwachsenenbildung in Trossingen lädt in Kooperation mit der Volkshochschule am Dienstag, 24. Mai, zu einem Vortragsabend über „Nachhaltiges Leben“ ein. Der Abend beginnt mit einer Bestandsaufnahme und der Frage, welche Auswirkungen das derzeitige Verhalten für das Leben auf der Erde hat.

Im zweiten Teil geht es um die vielfältigen Lösungsmöglichkeiten aus politischer, wirtschaftlicher oder technischer Sicht und um den Ansatz der Genügsamkeit. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Theresia in Trossingen in der Wilhelmstraße. Es ist keine Anmeldung erforderlich.