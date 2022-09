Vortrag über „COVID-19 und das Virus ,Verschwörungstheorie’“

Die VHS Trossingen lädt für Donnerstag, 6. Oktober, zu einem Vortrag zum Thema „COVID-19 und das Virus ,Verschwörungstheorie’“ ein. Soziologe Andreas Anton reflektiert darin den aktuellen Stand der Diskussion zum Thema, rekonstruiert den Entstehungskontext und die Wirkung verschiedener verschwörungstheoretischer Deutungsmuster zur Corona-Pandemie und fragt nach Möglichkeiten des gesellschaftlichen Umgangs mit Verschwörungstheorien, die dem Leitbild einer offenen, pluralistischen Gesellschaft folgen, heißt es in einer Vorschau. Beginn ist um 19 Uhr in der Volkshochschule in Trossingen. Eine Anmeldung ist erforderlich in der VHS-Geschäftsstelle, Jakob-Hohner-Platz 1, Telefon 07425/91066, per E-Mail trossingen@vhs-tuttlingen.de oder unter www.vhs-tuttlingen.de.