Vorstand einstimmig bestätigt

Nach zwei Jahren Pause durch Corona konnten wir am 11. Juni im Gasthaus Kährle wieder eine Jahreshauptversammlung durchführen. Es gab in den letzten zwei Jahren auch keine Lokalschau mehr. In unserer Zuchtanlage wurde aber auch in der Corona-Zeit fleißig weiter gezüchtet, dadurch blieb der Kontakt zu allen auch weiterhin erhalten. Unser Verein überstand diese Zeit sehr gut.

Bei den Wahlen wurden alle Vorstände und Funktionäre wieder einstimmig gewählt. Das Vereinsmitglied Joachim Pflug wurde zum Vereinsehrenmitglied ernannt, er ist seit 35 Jahren in unserem Verein tätig. Unser Züchter und früherer Vorstand Helmut Klukas ist für besondere Verdienste zum Meister der schwäbischen Rassekaninchenzucht ernannt worden. Und die Landesverbandehrennadel in Gold ging an Ulrike Beck aus unserer Frauengruppe. Michael Wiehl erhält die Landesehrennadel in Gold und Daniel Furiak die Landesehrennadel in Silber. Ob eine Lokalschau im Jahr 2022 stattfinden kann, muss noch besprochen werden.

Für unsere Züchter wollen wir am 2. Oktober einen Züchtertag machen, vielleicht können wir dieses Jahr unsere Tiere auf der Landesvereinsschau in Schwenningen ausstellen. Diese findet am 17. und 18. Dezember statt.