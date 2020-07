Vorstand des TC Trossingen ist weiblicher geworden

Eine alles in allem launige Veranstaltung ist die Hauptversammlung des Tennisclubs (TC) Trossingen am Donnerstagabend im Hinterzimmer des Restaurants „Traube“ gewesen. Bei gut gefüllten Tischen wurde der Vorstand um zwei Personen erweitert auf nunmehr acht. Regine Mayer und Birgit Wenzler stoßen zu den sechs Herren dazu.

Wie der TC Trossingen in seiner Einladung schreibt, soll „damit auch den weiblichen Mitgliedern eine Stimme im Vorstand verliehen“ werden. Sven Heizmann freut sich über die Diversifizierung und sieht nun „viele verschiedene Mannschaftsteile im Vorstand vertreten“. Darüber hinaus wird Sven Kampe, der sein Vorstandsamt zur Verfügung stellt, von Manfred Schloß ersetzt.

Der für Finanzen verantwortliche Vorstand Chris Smulik sieht den Verein gut für die Zukunft aufgestellt. „In den letzten drei Jahren konnten wir unser Vermögen jedes Mal steigern“, so Smulik. Insgesamt habe der TC sein Vermögen gegenüber 2017 mehr als verdoppelt. Dementsprechend hatten die Kassenprüfer nichts zu kritisieren und die Entlastung von Smulik durch die Mitglieder fiel einstimmig aus. Generell ist die Zufriedenheit mit dem Vorstandsteam im Verein sehr hoch. „Auch durch die Corona-Zeit hat uns unser Vorstand gut durchgebracht“, wie ein Mitglied während der Versammlung anmerkt. Das Experiment mit sechs, beziehungsweise zukünftig sogar mit acht, Vorständen wird allgemein gelobt und als sinnvoll bezeichnet.

Dach muss saniert werden

Trotz des Vermögens im fünfstelligen Bereich hat sich der Verein entschlossen, zur Finanzierung der Dachsanierung einen Kredit in Höhe von 50 000 Euro aufzunehmen. „Es ist wenig sinnvoll die Liquidität des Vereins zu gefährden, insbesondere wenn man nicht weiß, was in der nächsten Zeit alles passiert“, warb Smulik. Außerdem seien „die Konditionen so gut, dass es dem Verein nicht wehtut einen Kredit aufzunehmen“.

Durch das undichte Dach, erklärte Sven Heizmann, gelangt Wasser in das Vereinsheim, wodurch die Decke als auch Holzschränke und andere Utensilien beschädigt wurden. So sollen neben der Decke im Innenraum im Zuge der Sanierung auch die Thekenplatte und der Gläserschrank sowie die Kühlschränke ausgetauscht werden.

„Wir müssen auch die Fassade neu machen.“, ergänzte Heizmann. Er hegt die Hoffnung, dass „wir dabei auch einiges in Eigenarbeit machen werden“. Nach kurzer Diskussion wurde der Antrag des Vorstands einstimmig angenommen und der Kredit von der Mitgliedschaft gebilligt. Des Weiteren steht auf der Agenda, dass die in die Jahre gekommene Platzbewässerungsanlage erneuert werden soll.

Positives Resümee über 100-Jahr-Feier

Im ausführlichen Rückblick des vergangenen Jahres zogen alle Beteiligten ein positives Fazit. Neben Trossingen Open, Eltern-Kind-Tag und den ausgerichteten Bezirksmeisterschaften stand die 100-Jahr-Feier im Fokus. „Wir hatten trotz hoher Kosten einen leichten Gewinn“, berichtete der Kassenwart Chris Smulik.

Sven Heizmann dankte „allen Beteiligten, die das erst möglich gemacht haben mit ihrem Einsatz“. Zum Schluss richtete sich der Blick in die Zukunft. So sollen die Klubmeisterschaften Mitte September und die Trossingen Open am 3. Oktober über die Bühne gehen.