Vorspiele, Tanztag und Schulchor

In der Musikschule Trossingen und die Tanzschule Trossingen, Löhrstraße 32, stehen im Dezember wieder einige Veranstaltungen an. Am Sonntag, 1. Dezember, beginnt um 11 Uhr ein Vorspiel Saxophon, Klasse Stefanie Jansen, im Konzertsaal, ebenfalls am Sonntag ist um 15 Uhr „Kaffeemusik“ im Dr. Karl-Hohner-Heim. Der zehnte Trossinger Tanztag ist am Sonntag, 8. Dezember, ab 14 Uhr.

Die Tanzschule Trossingen öffnet am Tanztag ihre Türen: „Ob Ballett oder Kindertanz, ob Hip Hop oder Standard bzw. Latin, für jedes Alter und nahezu jede Richtung gibt es ein Angebot, das man an diesem Tag kennenlernen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele Gruppen und Formationen der Tanzschule Trossingen zeigen, was sie gelernt haben. „Fragen Sie uns bei Kaffee und Kuchen Löcher in den Bauch oder wagen Sie einen ersten Tanzschritt.“

Das Programm: 14 Uhr „Kreativer Kindertanz“ zum Mitmachen, Leitung Maren Fedder, 14.30 Uhr „Tanzprojekt“ zum Mitmachen, Leitung Ariane Bartholme, 15 Uhr „Mitmachtänze“ für Eltern und Kinder Kindertanz, Leitung Maren Fedder, 15.30 Uhr „Ballett“ - moderierte Präsentation, Leitung Juliette Villemin, 16 Uhr „Hip Hop“ - Workshop zum Mitmachen, Leitung Ariane Bartholme, 16.30 Uhr „Hip Hop Show My Power“, Leitung Carina Clay, 17 Uhr „Standard & Latin“ zum Mitmachen „Chrash“, Leitung Vero Colacicco.

Der Schulchor probt laut Mitteilung im Dreiwochentakt dienstags und hat sich vor drei Jahren zusammengefunden mit Lehrern der Musikschule Trossingen, deren Freunden, Gesangsschülern, Studierenden des Hohner-Konservatoriums und „am ambitionierten Singen Interessierten“. „Der fehlende Fokus auf einen Stil oder eine bestimmte Literatur ist unser Programm“, heißt es in der Mitteilung. „Wir singen alles, was uns vor die Flinte kommt, einigermaßen gut gemacht ist und uns gefällt.“ Im Moment seien dies drei- bis sechsstimmige Sätze von den King Singers, Gedichte von Ringelnatz, Distler und Brahms, Pop, Madrigale, Jazz, Palestrina, Bach und Folk. Geprobt wird im Spiegelsaal der Musikschule Trossingen. „Wenn Sie neugierig geworden sind, fragen Sie einfach telefonisch nach“, Telefon 0 74 25/911 93.