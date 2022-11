Vorlesewettbewerb an der Rosenschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell messen sich in der Woche vor den Herbstferien die besten Vorleser aus den Klassenstufen 2, 3 und 4 in der Kunst des ausdrucksstarken Lesevortrags. Nachdem zunächst in klasseninternen Ausscheidungskämpfen die zwei besten VorleserInnen jeder Klasse ermittelt wurden, fanden in der letzten Schulwoche vor den Herbstferien die Endausscheidungen statt. In der Endausscheidung traten an:

Jahrgangsstufe 2: Mark Liber, Selina Walter, Luca Awe, Minaah Asif, Jason Burgardt, Alexander Sviashchenko, Finn Binefeld und Nicholas Hapsa.

Jahrgangsstufe 3: Yannick Dahlheimer, Melina Metzler, Dafni Tavoultzoglou, Maxim Waizenegger, Michele Iaconeta und Elias Ferizaj.

Jahrgangsstufe 4: David Zalarski, Lee-Ann Zelmer, Pia Tremuoto, Rebeca Voda, Lynette Roßow und Timoteus Costisor.

Vor ihrer ganzen Klassenstufe und den drei Jurorinnen Margit Haunschild (Stadtbücherei), Gabriele Lang (Sprachförderung) und Kathrin Gass (Rektorin) lasen die Kinder vor. Kriterien waren Verständlichkeit, Lesefluss und Textgestaltung. Nach intensivem Austausch konnte sich die Jury auf folgendes Ranking festlegen:

Platz 3: Minaah Asif (2c), Michele Iaconeta (3c) und Rebeca Voda (4b). Platz 2: Selina Walter (2b), Luca Awe (2d), Dafni Tavoultzoglou (3b) und Pia Tremuoto (4c). Siegerinnen und Sieger wurden Mark Liber (2d), Maxim Waizenegger (3b) und Lee-Ann Zelmer (4a).

Belohnt wurden diese Leistungen mit einer Urkunde und einem Gutschein für Morys Hofbuchhandlung. Die Rosenschule gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren tollen Vorträgen und dem Mut, das Lesekönnen in diesem Rahmen zu präsentieren! Ein besonderer Dank gilt Corona Möst für die Organisation des Vorlesewettbewerbs.