Vorlesewettbewerb an der Realschule Trossingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Schuljahr fand an der Realschule Trossingen der jährliche Vorlesewettbewerb für die 6ten Klassen statt. Mit großer Freude und der nötigen Ernsthaftigkeit bereiteten die Schüler sich auf den Wettbewerb vor. Neben einem selbstständig geübten Text, der nicht länger als drei Minuten dauern durfte, mussten die Schüler auch einen zweiminütigen Fremdtext vorlesen. Aus jeder 6ten Klasse traten zwei Klassensieger an. Besonders schön las hier Sebastian Rumpf vor, der sich sehr gut vorbereitet hatte. Die Realschule Trossingen gratuliert ihm, sowie allen anderen Teilnehmern und bedankt sich bei den Organisatoren. Von links: Thomas Widera, Jan Konkov, Romy Fetzer, Sebastian Rumpf, Alina Lenz, Lea Human, Yeliz Sakar und Raphael Göckeler.