Vorfahrt übersehen – eine Verletzte

Bei einem Zusammenstoß ist eine 42-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Trossinger Ernst-Haller-Straße, im Bereich der Einmündung zur Wilhelmstraße.

Ein 48-jähriger Autofahrer – unterwegs auf der Ernst-Haller-Straße in Richtung Stadtmitte – wollte an der Einmündung nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Wagen der 42-jährigen Autofahrerin, die auf der Ernst-Haller-Straße in Richtung Schura fuhr. Bei einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde die 42-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Ein Rettungswagen brachte die Frau vorsorglich in das Gesundheitszentrum nach Spaichingen. Die beschädigten Autos wurden von den Beteiligten beziehungsweise deren Angehörigen selbst von der Straße geschafft. Der 48-Jährige muss sich nun wegen der Verursachung des Unfalls und wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (pz)