Rauchen ist out an der Realschule Trossingen: Die Schüler der Klasse 10a haben erfolgreich am bundesweiten Wettbewerb für rauchfreie Klassen „Be Smart – Don’t Start“ teilgenommen. Dafür wurden sie von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit einem Preis ausgezeichnet.

„Die Schülerinnen und Schüler liegen damit voll im Trend, denn Rauchen ist out“, sagte Artus Seidens von der AOK in Trossingen bei der Preisübergabe. Lag laut AOK die Raucherquote bei den 12- bis 17-Jährigen im Jahr 2001 bundesweit noch bei 28 Prozent, ist diese inzwischen auf zehn Prozent gesunken – ein historischer Tiefstand. „Wir freuen uns, dass sich die Schüler fürs Nichtrauchen engagieren.“ Die Schüler haben neben der Auszeichnung zwei Power-Boxen mit Bewegungsspielen, unter anderem Slacklines, gewonnen.

Auch die beiden Klassenlehrer Anna-Lisa Rosenkranz und Andreas Wilbs freuten sich mit ihren Schülern über die Auszeichnung: „Die ganze Klasse hat sich dafür entschieden, an der Aktion teilzunehmen. Die Schüler haben sich damit selbst verpflichtet, während des gesamten vergangenen Schuljahres nicht zu rauchen. Dieses Engagement der Klasse hat meinen Respekt und ist Vorbild für alle jungen Menschen.“

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK stiegen knapp 90 Prozent der Raucher in Baden-Württemberg vor dem 21. Lebensjahr ein, 32 Prozent fingen mit 14 oder 15 Jahren an, 13 Prozent waren sogar noch jünger. „Studien belegen, dass das Risiko lebenslanger Tabakabhängigkeit desto höher ist, je früher man mit Rauchen angefangen hat. Aktives und passives Rauchen haben ernste gesundheitliche Folgen“, so Artur Seidens. Laut AOK waren im Landkreis Tuttlingen im vergangenen Jahr fast 3000 AOK-Versicherte wegen der Chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit COPD, landläufig unter Raucherhusten bekannt, in Behandlung. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung im Landkreis waren dies knapp 5000 Menschen.

Der Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ ist ein Programm für rauchfreie Schulklassen. Er wird unter anderem gefördert durch die Deutsche Krebshilfe., die AOK, die Deutsche Herzstiftung und die Deutsche Lungenstiftung. Im vergangenen Schuljahr nahmen fast 7000 Klassen daran teil.