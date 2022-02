Vor 80 Jahren holten die Nazis die Trossinger Glocken von den Türmen

Vor bald 80 Jahren, am 24. Februar 1942 wurden fünf Trossinger Kirchenglocken für die Kriegswaffenproduktion abtransportiert. Nur eine entging der Vernichtung und kam zurück. Der Trossinger Heimatforscher und Geschichtskenner Reinhart Hohner schildert die damaligen Ereignisse:

Zu Beginn des Jahres 1942 war der Zweite Weltkrieg auf einem Höhepunkt angelangt. Die Wehrmacht des Großdeutschen Reiches stand vor Moskau, und Hitler hatte im Dezember 1941 den USA den Krieg erklärt. Deutschland musste alle seine Kräfte bis zum Äußersten anspannen. Besonders der Mangel an kriegswichtigen Materialien machte den Nazi-Führern Sorgen. Es wurden deshalb unzählige Kirchenglocken in Deutschland und in den von der Wehrmacht besetzten Ländern beschlagnahmt und in das zentrale Glockensammellager nach Hamburg transportiert, um für die Kriegswaffenproduktion eingeschmolzen zu werden.

Es wird geschätzt, dass 90 000 Glocken nach Hamburg kamen, und dass bis Kriegsende 75 000 davon eingeschmolzen wurden. Die Vernichtung unzähliger Kunstwerke aus Bronze – welch eine Barbarei.

Von dieser Aktion wurden auch die beiden Trossinger Kirchengemeinden voll getroffen. Auf jedem der beiden großen Kirchtürme in der Musikstadt hingen 1942 drei Glocken, wovon jeweils die beiden größten – entschädigungslos – beschlagnahmt wurden, während auf jedem Turm die kleinste verbleiben konnte. Außerdem musste die Türmle-Glocke abgeliefert werden.

Im Falle der Martin-Luther-Kirche traf es die neue große Glocke, die erst 1921 angeschafft worden war, als nach dem Ersten Weltkrieg das Geläute ergänzt wurde. Die mittlere Glocke auf dem Martin-Luther-Kirchturm wurde besonders schweren Herzens abgeliefert. Sie war 1650 in Schaffhausen gegossen worden und hatte schon fast 300 Jahre lang den Trossingern in Freud und Leid geläutet. Von 1942 bis 1948 läutete also die kleine Glocke allein.

Eher noch tragischer war das Schicksal der Glocken auf dem Theresienkirchturm. Sie waren erst 1938 gegossen und geweiht worden. Sie waren also am 24. Februar 1942 erst knapp vier Jahre alt. Es waren die ersten Glocken von St. Theresia, denn diese Kirche war von 1933 bis 1935 neu erbaut worden.

Während die beiden großen Glocken 1942 zu Rüstungszwecken eingeschmolzen wurden, läutete die kleine Anna-Glocke danach 13 Jahre lang allein. Von den sieben Trossinger Kirchenglocken auf beiden Türmen und dem Türmle waren ab 1942 nur noch zwei übrig. Die fünf beschlagnahmten Trossinger Glocken wurden, wie zigtausend andere auch, in das riesige Glockensammellager nach Hamburg abtransportiert. Das war einer der traurigsten Tage in der Trossinger Kirchengschichte.

Am 24. Februar 1942 werden fünf Trossinger Glocken zum Einschmelzen abtransportiert. Hier werden zwei Glocken vom Martin-Luther- Kirchturm herunter geholt. (Foto: Archiv Reinhart Hohner)

Wenige Jahre nach Kriegsende, zu Beginn des Jahres 1948, erhielt der Trossinger evangelische Pfarrer Alfred Mack eine frohe Botschaft aus Hamburg: Die historische Glocke von 1650 hatte den Krieg überstanden und stand zur Rückreise nach Trossingen bereit. Am Trossinger Bahnhof wurde sie von den hiesigen Gemeindegliedern in Empfang genommen. Am 19. Februar 1948 wurde sie, mit Blumen geschmückt, auf einem von Pferden gezogenen Pritschenwagen, feierlich durch die mit zahlreichen Zuschauern gesäumte, verschneite Hauptstraße zur Martin-Luther-Kirche gefahren. Am Sonntag darauf läutete sie erstmals wieder seit jenem verhängnisvollen 24. Februar 1942.

In jenem Jahr 1948 feierte Fabrikdirektor und Kirchengemeinderat Matthias Hohner seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass stiftete er eine neue große Glocke mit zwei Tonnen Gewicht und dem Schlagton des‘, die bei der Glockengießerei Bachert gegossen wurde. Sie wurde am 2. Oktober 1949 auf dem Kirchplatz begrüßt, ebenso wie die neue Türmle-Glocke. Nun war auf dem Martin-Luther-Kirchturm das dreistimmige Geläute wieder hergestellt.

Bei der katholischen Theresienkirche dauerte es länger, bis die Kriegsverluste wieder ersetzt werden konnten. Erst 1955 war es soweit. Pfarrer Anton Straub konnte die Firma Hohner und das Efka-Werk als Stifter von zwei großen Glocken gewinnen, die von der Firma Bachert gegossen wurden.

Am 20. März 1955 wurden die neuen Glocken vor der Theresienkirche geweiht. Ein Jahr später, 1956, wurden auch für das neue evangelische Johannes-Brenz-Gemeindehaus drei kleine Glocken von der Firma Heinrich Kurtz, Stuttgart, hergestellt. Doch der Trossinger „Glocken-Frühling“ ging noch weiter.

Gegen Ende der 1950er-Jahre zeigte das Geläute auf dem Martin-Luther-Kirchturm gewisse Mängel. Der Klang der mittleren, historischen Glocke und der kleinen Glocke ließen zu wünschen übrig. Das nahm Pfarrer Johannes Nill zum Anlass, 1959 die beiden Glocken zu ersetzen und das ganze Geläute auf fünf Glocken zu erweitern.

Von den alten Glocken blieb nur die „Betglocke“ von 1949 übrig, die heute noch jeden Tag morgens um 6 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends läutet. Heinrich Kurtz, Stuttgart, goss die vier neuen Glocken bei großer Beteiligung der hiesigen Gemeinde, die sie auch am 4. Juli 1959 in einer Feierstunde mit Pfarrer Nill auf dem sonnenüberfluteten Martin-Luther-Platz begrüßte.

Jetzt war die große „Dominika“ mit 3,2 Tonnen Gewicht und dem Schlagton b° die größte Trossinger Glocke - auch sie eine Stiftung von Direktor Matth. Hohner. Die historische Glocke von 1650 kam in den „Ruhestand“ und wurde jahrelang im Auberlehaus ausgestellt, bevor sie 2011 endgültig wieder im Kirchturm aufgestellt wurde. Ihre Nachfolgerin in derselben Größe und mit demselben Schlagton es‘ hatte 1959 Fabrikant Fritz Kiehn gestiftet.

Fast 50 Jahre später, 2007, konnten noch einmal neue Glocken in Trossingen begrüßt werden.

Zu den drei großen Glocken der Theresienkirche hatte Pfarrer Hans Schlenker noch drei kleine gießen lassen. So besitzt St. Theresia seit damals sechs Glocken, die Martin-Luther-Kirche fünf, das Brenz-Gemeindehaus drei und das Türmle eine.

Insgesamt läuten in der Musikstadt jetzt 15 Glocken zu Gottes Lob und Ehre – doppelt so viele wie vor der Glockenvernichtung von 1942.

Um das Jahr 2010 wurden in beiden Kirchtürmen starke Schalldämpfungsmaßnahmen angebracht, da nicht alle Mitbürger den Klang der Glocken und die Stundenschläge als besonders wohltuend empfinden. Viele freuen sich jedoch über die Glockenklänge, die unser Leben in Freud und Leid feierlich begleiten und einen Hauch von Ewigkeit in unsere irdische Zeit herein bringen.