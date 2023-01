Von Morgenstern bis Surfbrett: Das sind die kuriosesten Dinge aus dem Fundbüro

Sechs Monate wird ein Fundstück aufbewahrt. So lange hat der Eigentümer die Möglichkeit, den Gegenstand zurückzubekommen. Danach hat der Finder die Möglichkeit, einen Fund für sich zu beanspruchen. Erst wenn der nicht will, geht ein Gegenstand zur Auktion.

Die Schränke im Trossinger Fundbüro sind voll. Jede Menge verlorene Gegenstände haben hier ein temporäres Zuhause gefunden. „Wir platzen wirklich aus allen Nähten“, sagt Thomas Geiger, der als Leiter des Bürgerbüros auch für die Fundsachen zuständig ist. Deshalb soll es nun - nach einer coronabedingten Pause - wieder eine Fundsachenversteigerung geben.

Viele Kuriositäten

„Also das kurioseste Fundstück ist sicher der hier“, sagt Geiger und zieht einen Morgenstern aus dem Schrank. 2020 lag das mittelalterliche Stück einfach beim Finder im Vorgarten. Wie er dort hingekommen ist, darüber kann Geiger nur rätseln.

„Zur Versteigerung darf der Morgenstern jedoch nicht. Auch wenn er vermutlich nur zu Dekorationszwecken gedient hat, könnte er trotzdem als Waffe eingesetzt werden“, erklärt er. Solche Gegenstände werden nach Ablauf einer Frist fachgerecht vernichtet.

Der Morgenstern wurde zwar auch als Fundstück bei der Stadt abgegeben, versteigert wird er aber nicht. (Foto: Katharina Schaub)

Und auch bei anderen Gegenständen fragt man sich, wie sie wohl verloren gegangen sind. 40 originalverpackte Zollstöcke beispielsweise. Bei der kommenden Auktion werden sie der Einfachheit halber im Paket versteigert: Zusammen mit einem Brecheisen, einer Akkuheckenschere, Tischtennisschlägern und Büchern.

Was oft verloren geht

Dabei gibt es sogar regelrechte Klassiker bei den Fundsachen. „Eheringe werden oft verloren“, so Geiger. Und auch Kleidungsstücke und Fahrräder landen oft im Fundbüro. Aber auch ein Gebiss, Krücken und Rollstühle habe es schon gegeben. Manche Fundstücke sorgen auch für Platzprobleme.

In den vergangenen Jahren musste Geiger etwa ein Surfbrett verwahren, das mitten im Wald gefunden wurde. Mittlerweile hat aber auch das unhandliche Sportgerät einen neuen Besitzer gefunden.

Versteigerung mittlerweile digital

Bei der Versteigerung gibt es in diesem Jahr eine große Neuerung. Fundsachen werden digital erfasst und ab sofort auch digital versteigert. So funktioniert das: Die Stadt Trossingen arbeitet hierfür mit dem Anbieter Sonderauktionen.net zusammen.

Hier werden die Artikel vier Wochen vor Start der Auktion eingestellt. Bieter melden sich ähnlich wie bei einem Online-Händler auf der Plattform an. Zunächst ist nur eine Vorschau zu sehen, mit dem Start der Auktion kann dann für den Artikel geboten werden.

Auktion als Countdown

Die Besonderheit: Die Artikel werden nicht mehr an den Höchstbietenden versteigert, sondern es handelt sich um eine sogenannte Countdown-Auktion. Ab dem Auktionsstart werden den Bietern ein Startpreis, der aktuelle Kaufpreis und der Endpreis angezeigt.

Der Kaufpreis, zum Beispiel 100 Euro, fällt in regelmäßigen Abständen bis zum Endpreis, der zum Beispiel bei 60 Euro liegen kann. Käufer können also darauf warten, dass der Artikel günstiger wird. Dann kann es aber passieren, dass ein anderer zum aktuellen Preis kauft und ihnen den Artikel vor der Nase wegschnappt.

Die Versteigerung vor Ort war schon immer ein richtiges Event. Thomas Geiger

Außerdem haben Käufer die Möglichkeit, Gebote unter dem aktuellen Kaufpreis abzugeben. Wer also den 100 Euro teuren Artikel ersteigern möchte, aber nicht so viel ausgeben will, kann zum Beispiel 80 Euro bieten. Sobald der fallende Preis 80 Euro erreicht, erhält dieser Bieter den Zuschlag.

Die Plattform übernimmt auch die Abwicklung der Zahlung, die Käufer können dann zum vereinbarten Termin ihre Gegenstände im Bürgerbüro abholen. Abgesehen von der digitalen Plattform gelten die gleichen Regeln wie bei einer Versteigerung vor Ort. Die Fundsachen werden gekauft, wie gesehen. Fahrräder werden beispielsweise nicht auf ihre Verkehrssicherheit überprüft.

Bieter aus ganz Deutschland

„Die Versteigerung vor Ort war schon immer ein richtiges Event“, erinnert sich Thomas Geiger. Das digitale System habe dafür den Vorteil, dass die Fundgegenstände schneller und unkomplizierter erfasst werden können. Und: Bieter aus ganz Deutschland können mitsteigern und sich im Anschluss ihren Artikel zuschicken lassen.

„Theoretisch können auch Bieter aus aller Welt teilnehmen, die müssen ihre Gegenstände dann aber abholen“, so Geiger. Ins Ausland würden die Gegenstände nicht verschickt.

Thomas Geiger (Foto: Katharina Schaub)

Am 5. Januar um 18 Uhr startet die Versteigerung der Trossinger Fundsachen. In diesem Jahr sind überwiegend Fahrräder dabei, aber auch einzelne Schmuckstücke. „Wir haben einen kleinen unscheinbaren Anhänger in Form eines Bären dabei“, erzählt Geiger. Dieser, so stellte sich später nach einer Prüfung durch Sonderauktionen.net heraus, besteht aus Gold und wird voraussichtlich mit 95 Euro Startpreis angeboten. „So viel hätten wir vor Ort sicher nicht dafür bekommen“, ist sich Geiger sicher.

Am meisten Freude hat Thomas Geiger jedoch nicht an den Versteigerungen, sondern, wenn er Fundsachen den ursprünglichen Besitzern zurückgeben kann. Erst kürzlich hat eine ältere Dame ihren Geldbeutel verloren, der über das Fundbüro zu ihr zurückkam. „Das ist natürlich ein toller Moment“, so Geiger.