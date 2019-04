Von gefährlichen Lampen und Blitzern

Nicht nur die großen Themen, wie der Achter-Rat oder der Flächenverbrauch (in den Ausgaben Mittwoch und Donnerstag haben wir darüber berichtet), sondern auch die kleineren haben jüngst den Gemeinderat beschäftigt. So führen zu hohe Kosten dazu, dass der neue Kindergarten Albblick ein anderes Dach bekommt, es wird ein Fest an der Erlebniswiese geben und auch der Verkehr standen im Fokus.

Stadtarchitektin Ulrike Steinmann informierte den Gemeinderat darüber, dass der geplante Kindergarten Albblick nun doch kein Pultdach, sondern ein Flachdach bekommt. „Ein Pultdach wäre statisch aufwändig und teuer“, sagte sie. Weil ein solches Dach Mehrkosten ovn 60000 Euro verursachen würde, haben sich die Stadtverwaltung in Absprache mit den Fraktionssprechern für ein günstigeres Flachdach entschieden.

Dass die Stadt für den Bau der neuen Räume des Jugendreferats und der dazugehörigen Erlebniswiese einen Zuschuss von 999 000 Euro vom Land bekommt, ist seit einigen Wochen bekannt. Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann kündigte deshalb an, dass die Stadt für 11. Mai, der auch der Tag der Städtebauförderung ist, ein kleines Programm mit dem Jugendreferat organisieren möchte. „Das wird kein ausuferndes Volksfest“, betonte er. Es gehe eher darum, die Jugendlichen, die sich im Vorfeld sehr für das Projekt eingesetzt haben, über die Fortschritte zu informieren.

Jürgen Vosseler (CDU), wollte wissen, wie der Stand der Dinge in Sachen Verkehrsproblematik auf Gölten sei. Im Herbst seien er und FDP-Stadtrat Hilmar Fleischer bei einem Ortstermin mit dem Ordnungsamt im Bereich Fliederweg/Stadtgarten gewesen. Das Parkproblem, das mit einem einseitingen Halteverbot gelöst werden sollte, sei aber immer noch nicht umgesetzt. Eine konkrete Antwort konnte Bürgermeister Clemens Maier nicht liefern, verwies aber darauf, dass markierungsarbeiten im Winter nicht gemacht werden könnten.

Ein altbekanntes Thema rollte Clemens Henn (CDU) wieder auf. „Wann gibt es eine Geschwindigkeitsmessung auf der Hauptstraße?“, wollte er wissen. Bereits seit einigen Jahren beschäftigt sich der Rat mit den nächtlichen Rasern zwischen dem oberen und dem unteren Kreisverkehr. Weil die Hauptstraße als Kreisstraße aber in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises fällt, kann die Stadt dort selbst nicht blitzen. Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann bestätigte, dass das Landratsamt eine Geschwindigkeitsmessung sowohl für die Hauptstraße als auch für den Ortsteil Schura zugesagt habe. „Wir haben die dringende Bitte, dass die Messung tatsächlich stattfindet“, unterstrich Henn.

Einen Grünen Pfeil für die Ampel an der Kreuzung Ernst-Haller-Straße/Löhrstraße, wünschte sich CDU-Stadtrat Klaus Butschle. Neu sei dieser Gedanke nicht, die Umsetzung damals bei der Gestaltung der Kreuzung aber verworfen worden, so Maier. An die damalige Begründung konnte sich von Seiten der Rathausspitze spontan niemand erinnern, die Information kündigte Maier an, anzureichen.

Ebenfalls ein Verkehrsthema brauchte Ulrich Adrion (CDU) zur Sprache. Er wollte wissen, wann der Ausbau der Vogesenstraße weitergehen werde. Frank Zepf vom Tiefbauamt der Stadt, dazu: „Sobald die Baufirma bereit ist, geht es los. Bis zum Studentenwohnheim sind die Arbeiten fertig.“ Wann aber der Start des nächsten Abschnitts sein wird, wisse er selbst noch nicht.

Gerhard Brummer (OGL) hat sich bereits vor Monaten die Artenvielfalt auf die Fahne geschrieben. Nun wollte er von der Trossinger Stadtspitze wissen, ob die Stadtwerke solche LED-Lampen als Straßenlaternen aufstellt, die für Insekten schädlich sein können. Hans Bauer, Chef der Stadtwerke Entro, konnte jedoch Entwarnung geben. 2800 Leuchtmittel seien in der Stadt im Einsatz. Die allermeisten seien ungefährlich für Insekten. Bei Neuanschaffungen werde ebenfalls auf den Umweltschutz geachtet.