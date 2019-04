Von der Verzweiflung zur Seligkeit

Mit drei Kantaten von Johann Sebastian Bach hat die Kantorei am Karfreitag in der vollbesetzten Martin-Luther-Kirche an die Sterbestunde Jesu erinnert. Die Choristen hatten das Barockensemble „ecco la music“ und drei Gesangssolisten eingeladen, Kantorin Esther Holl dirigierte.

„Ich armer Mensch, ich Sündenknecht“: Reue und Verzweiflung sprechen aus dem Text eines unbekannten Dichters, den Johann Rist 1642 um einen fünften Teil erweiterte. 1726 hatte Bach die Selbstbezichtigungen und das Flehen vertont; in Trossingen übernahm Joachim Streckfuß die zwei Rezitative und zwei Arien.

Der 1983 in Tuttlingen geborene Tenor ist in Trossingen wohlbekannt. Seine markante Stimme wurde von der von Susanne Kaiser gespielten Traversflöte umrahmt: „Lass, um Jesu Christi willen, Deinen Zorn des Eifers stillen!“

19 Jahre älter ist die Kantate „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu Dir“, basierend auf Psalm 130, 1-8. Nach dem eindrucksvollen Auftakt durch den 40-köpfigen Chor sang Thomas Möller das Arioso mit der bangen Frage „Herr, wer wird bestehen?“. Im Choral verzierte er mit seiner sonoren Stimme den Vokal im Wort „nicht“. Hatte Bach die Sopranstimmen des Chors dem Bass-Solisten zugeordnet, so waren die Altistinnen bei der folgenden Tenor-Arie zu hören.

Streckfuß als „betrübter Sünder, den sein Gewissen naget“, kolorierte gekonnt das „a“ in „wartet“ und Christine Seegers ließ ihr Barockvioloncello warm und samtig klingen. Der Chor begeisterte mit der lebendigen Umsetzung der Worte „Israel hoffe auf den Herrn“.

War bei dieser Kantate schon ein Hoffnungsschimmer zu spüren, so erlaubte die dritte, im Sommer 1711 komponiert, schon einen Ausblick auf die Erlösung. Und das trotz des drastischen Titels „Mein Herze schwimmt im Blut“. Die Sopranistin Catherina Witting, Absolventin der Trossinger Musikhochschule übernahm die Rolle der „tief gebückten“ und reuigen jungen Frau mit dem „sündlich ausgedorrten“ Herzen.

Minutenlanger Applaus

Sie rezitierte über die „verhasste Lasternacht“, machte dem „bösen Adamssamen“ bittere Vorwürfe. Die Arie „Stumme Seufzer, stille Klagen“ war sowohl musikalisch als auch emotional sicher der Höhepunkt des Nachmittagskonzerts. Da sie „stets Heil gefunden“ hat, konnte die Büßerin „drauf vergnügt und fröhlich singen“. Wittings glasklare Stimme drückte den Wandel von „Reu‘“ zu „Seligkeit“ bestens aus.

Auch eine weitere frühere Trossinger Studentin hinterließ einen hervorragenden Eindruck: Astrid Knöchlein, die mit ihrer Barockoboe vor allem in der zweiten Kantate, aber auch als solistischer Gegenpart zu Wittings Sopran überzeugte.

Nach einem Innehalten applaudierten die Konzertbesucher minutenlang.