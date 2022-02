Von den „Bläserbuben“ zur „Stadtmusik“: Ausstellung dokumentiert 60 Jahre Musikgeschichte

Während ab Sonntag die Ausstellung zur Stadtmusik läuft, bereitet das Trossinger Museum Auberlehaus schon die nächste Sonderausstellung vor und bittet dafür die Bevölkerung um Mithilfe: Ab dem 10. April, Palmsonntag, zeigt das Museum Auberlehaus seine schulgeschichtliche Sammlung im Rahmen einer Sonderausstellung bis zu den Sommerferien 2022.

Für diese Ausstellung werden nun Schulgeschichten gesucht – die schönsten Erinnerungen, die schlimmsten Erlebnisse, unvergessliche Momente. Dabei sollen die Erzählungen und Geschichten nicht auf die Trossinger Schulen beschränkt sein, sondern es dreht sich generell um Schulgeschichten – auch aus fernen Ländern, anderen Städten, aus Sicht der Lehrer und – natürlich – aus Sicht der Schüler.

Aufgerufen sind also alle, die ihre Geschichte(n) gerne teilen wollen.

Je nach Umfang werden die Geschichten dann für die Besucher einsehbar sein.

Die Berichte / Schreiben / Videoaufnahmen oder ähnliches bitte an:

info@museum-auberlehaus.de oder direkt in den Briefkasten des Museums oder an den Sonntagen an der Kasse abgeben. (pm)