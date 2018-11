Von Ballett bis Akkordeon

Ein „Großes Schaufenster Musik und Tanz“ veranstaltet die Musik- und Tanzschule Trossingen am 1. Adventssonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr. Musik- und Tanzschüler kombinieren ihre Talente für diesen bunten und abwechslungsreichen Nachmittag im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus.

Von den Kleinsten aus der Elementaren Musikerziehung bis zu den Großen, vom Duo bis zum Orchester, von Akkordeon bis Schlagwerk, von Pop bis Klassik, von Ballett bis Hip-Hop – alle Schüler haben ihre Beiträge mit ihren Lehrkräften liebevoll vorbereitet und freuen sich darauf, sie einem großen Publikum vorzutragen. Eingeladen sind auch alle Interessierten, die sich einen Überblick über das Angebot der Musik- und Tanzschule machen möchten.

Die Schüler präsentieren eine große Bandbreite von der „Anna-Polka“ von Johann Strauss über „Havana“ von Camila Cabello, zeitgenössischen Tanz, HipHop, Jazz auf Saxophonen bis zu impressionistischer Musik von Gabriel Fauré.

So zeigen beispielsweise Ballett und Streichorchester unter der Leitung von Juliette Villemin und Marjia Lauenstein den Dornröschen-Walzer aus der Nussknacker-Suite. Tanzschüler zwischen acht und zwölf Jahren tanzen dabei zur Musik von Peter Tschaikowsky, die das Streichorchester interpretiert. Die Schülerinnen tanzen eine einfache, für sie erarbeitete Choreografie des berühmten Walzers.

Einen anderen Programmpunkt steuern die Saxophon-Ensembles und Schüler der Bläserklasse 7 unter Leitung von Stefanie Jansen bei. Sie spielen den ersten Satz aus Mozarts „Kleiner Nachtmusik“, „From Minor to Major“ von Lennie Niehaus, den Weihnachtsklassiker „Jingle Bells“ und „Reaggae“ von Michel Merkies. Dabei spielt das Ensemble III schon seit drei Jahren zusammen, während der jüngste Musiker in die vierte Klasse geht. Auch mit dabei ist das Oberstufen-Streichorchester unter Leitung von Marija Lauenstein mit einem Medley bekannter Liedtitel aus verschiedenen James Bond-Filmen wie „Live And Let Die“ oder „Skyfall“.

Überdies treten die Früherziehungsgruppe EMP unter Leitung von Christine Genserich, das Akkordeon-Orchester „Herzklopfen“ der Musikschule unter Leitung von Sabine Kölz, das Gitarren-Ensemble aus Gitarren-AGs der Friedensschule unter Leitung von Olga Maretschko, das Akkordeon-Duo Julian und Erik Schall aus der Klasse von Wladimir Maretschko und das Gesangsduo Anna Genserich und Elodie Hochheuser aus der Klasse von Maria Martinez sowie die HipHop-Klassen unter Leitung von Carina Clay auf.