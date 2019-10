Vom notwendigen Wandel

Die globale Vorreiterrolle von Deutschland zum Thema Klima ernst nehmen und sich auch an die eigene Nase fassen: Dies waren Themen im Klimadialog, den die Trossinger CDU am Montagabend im Alten Rat- und Schulhaus angestoßen hat. Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, hielt einen Vortrag, nach weiteren Gastrednern gab es eine rege Diskussion zum Thema Klimaschutz.

Maria-Lena Weiss, CDU-Kreisvorsitzende, erläuterte, es ginge darum, einen Dialog herzustellen und mit Experten zu diskutieren. Die Schöpfung zu bewahren, gehöre zur „DNA der CDU“, betonte sie. Eingeladen dazu war Andreas Jung, der die Aufgabe als „Umweltgesicht“ der Partei übernommen hat. Der Konstanzer war unter anderem Mitglied im Umweltausschuss sowie Klimaschutzbeauftragter seiner Fraktion, beschäftigt sich mit dem Thema schon lange.

In weiten Teilen der Welt seien die Veränderungen des Klimawandels immens, sagte Jung. Es schmölzen nicht nur die Gletscher, sondern auch der Permafrost. Wenn gewisse Punkte überschritten seien, lasse sich die Zeit nicht mehr zurückdrehen, warnte er, deshalb sollte man auf jeden Fall „energisch handeln.“ Die Deutschen machten ein Prozent der Weltbevölkerung aus, hätten das doppelte an CO2-Ausstoß. Klimaschutz müsse konsequent umgesetzt werden. Die Welt schaue auf Deutschland: „Wir haben die Verantwortung, unsere Ziele zu erreichen." Die CDU müsse die Lücke schließen, die in der Vergangenheit durch nicht erreichen der Klimaziele entstanden sei.

Er ging in seinem Vortrag besonders auf die Bereiche Verkehr und Gebäude ein. Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr seien nötig. Das Auto spiele im ländlichen Raum immer noch eine wichtige Rolle, was auch in Ordnung sei. Es gebe eine Prämie für E-Autos, sodass auch der Normalverdiener sich in Zukunft ein Ökoauto leisten könne.

Auch im Bereich Gebäude werde sich einiges ändern, meinte er. Mit der staatlichen Förderung bei einem Heizungsaustausch wolle man zeigen, dass man auf klimafreundliches Heizen umsteigen könne.

Jörg Dürr-Pucher, Vorsitzender der Plattform erneuerbare Energien Baden-Württemberg, sagte anschließend, man wolle in 30 bis 50 Jahren Wind- und Solarkraft als weltweit herausragende Säulen aufbauen. Er halte es für falsch, wenn die Partei sagt, sie sei gegen Windkraft - das sei ein Wandel, der gebraucht werde. Es gehe aber alles zu langsam, kritisierte er. Er habe fast den Glauben an die Energiewende bis 2050 verloren. Dürr-Pucher appellierte an die CDU: „Seid offener und schneller, wir brauchen den Ausbau erneuerbarer Energien.“

Tobias Bacher, Leiter der Energieagentur- Niederlassung im Landkreis Tuttlingen, lobte hingegen die CDU: Sie liefere endlich die Werkzeuge zur Wende. Doch erneuerbare Energien allein würden nicht ausreichen, sagte er. Er fragte ins Publikum, wer in diesem Jahr in den Urlaub geflogen sei, oder auf Kreuzfahrt war. Klimaschutz fange mit dem Verhalten jedes Einzelnen an. „Fliegen Sie nicht“, schlug er vor.

Berthold Laufer, Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Tuttlingen, ist überzeugt: Es hakt vor Ort. Widerstand gegen Windräder und riesige Logistikgebäude, deren Dächer leer blieben, nannte er als Beispiel. Es könne nicht sein, dass Dächer von Lagerhallen begrünt würden und Grünflächen für Photovoltaikanlagen genutzt würden, es müsse umgekehrt sein. Auch bei der Verkehrswende sah er einige Kritikpunkte. Ortsumfahrungen zum Beispiel könne man heute nicht mehr so beschließen, wie in den 60er-Jahren, Landflächen würden dabei zerstückelt.