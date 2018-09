Vom Klassenzimmer in die Manege

Seit 50 Jahren gibt es die Realschule Trossingen. Am Samstag hat die Schule gemeinsam mit Lehrern, Schülern, Eltern und Ehemaligen deshalb ein großes Fest gefeiert. Sogar mit einem echten Zirkuszelt samt Vorstellung.

Das gesamte Schulgelände wurde für den Zirkustag in eine Festmeile verwandelt. Hinter der Schule stand ein Zirkuszelt. „Wilden Tiere“ – ein Elefant, ein Tiger und ein Wildpferd aus Pappmache — säumten den Weg. Schulleiter Udo Kohler begrüßte die zahlreichen Gäste als Zirkusdirektor. „Ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass die Schüler so etwas können“, staunte er über die Leistungen der „Artisten“. Der Zirkustag sei mit viel organisatorischer Arbeit verbunden gewesen, doch es habe auch viel Spaß gemacht, so Kohler. „Ich danke allen Beteiligten, die hier mitgeholfen haben. Auf Lehrerseite allen voran Michael Gerstmann und Heike Rochira, der Vorsitzenden des Elternbeirats“, sagte der Rektor und übergab die Manege an Leonie Aramidis und Linus Feiler, die die Moderation übernahmen.

Das, was die Kinder und Jugendlichen in der Manege zeigten, war beeindruckend. Bei den Nummern am Ring, dem Tuch, auf dem Trapez oder mit dem Trampolin zeigten alle Darsteller was an Köperbeherrschung und Kraft in ihnen steckt. Diabolo, Balance, Jonglage, Poi und Staff verlangten Körpergefühl. Die Rollers und die Leiterakrobatik begeisterten, Fakir und Feuershow verlangte Mut.

Staunen, Lachen und Spaß

„Wie machen die das?“, fragte sich so mancher im Publikum bei den Nummern der Zauberer. Seilspringend zeigte eine Gruppe was an Koordination und Sportlichkeit in den Schülern steckt, die Akrobatik Acts faszinierten das Publikum und für die Hula Hoop Kunststücke mit mehreren Reifen gab es viel Beifall. Tanz-Choreographien hatten sich zwei Gruppen erarbeitete, wobei eine Gruppe Ballett und Moderne sehr schön verband. Am Ende war klar: Es gab nicht den Star des Tages, sondern alle Beteiligten, auch die hinter dem Vorhang wirkten, hatten Beeindruckendes geleistet.

Viel Engagement

Außerhalb des Zeltes sorgten die Eltern für die Verpflegung der Gäste. An verschiedenen Ständen gab es eine abwechslungsreiche Auswahl an Speisen, im Foyer der Solweghalle war die Cafeteria eingerichtet worden.

Auch wenn ohne das riesige Engagement von Schülern, Lehrern und Eltern dieses Fest nicht möglich gewesen wäre, ohne das Team der Zirkuspädagogen von Abeba aus Freiburg hätte es die Aufführungen nicht gegeben. Die Idee dazu kam von Lehrerin Claudia Liehner. Die Zirkuspädagogen hatte in den vorangegangenen Projektwoche mit den Schülern das Programm einstudiert. Dabei half aber nicht nur das aktuelle Kollegium der Realschule mit, sondern auch schon ausgeschiedene Lehrer und ehemalige Schüler. Der Zusammenhalt in der Realschule scheint weiter zu reichen als bis zum Schulabschluss.

Im nächsten Sommer geht das Jubiläumsfest in die nächste Runde. Dann nämlich, wenn im Juni sich die Ehemaligen treffen und ein offizieller Festakt das 50-jährige Bestehen der Trossinger Realschule würdigt.