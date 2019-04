Vom epischen Liebesbrief bis zum Vorurteil

Großes Interesse an den Trossinger Literaturtagen: In der Stadtbücherei sind am Dienstag, am Welttag des Buches, Ausschnitte aus ganz unterschiedlichen Werken zu hören gewesen. Gastgeber und Büchereileiter Ralf Sorg, Anika Neipp, Margarete Schmitz und Anke Weier erhielten viel Beifall.

„Gute-Nacht-Geschichten für Erwachsene“ war die Auftakt-Veranstaltung überschrieben. Aus dem hellen Raum der Stadtbücherei direkt ins „Land der Dämmerung“ entführte Margarete Schmitz, Mitarbeiterin von Morys Hofbuchladen, die gespannt lauschenden Zuhörer: Sie las aus Astrid Lindgrens 70 Jahre alten Märchensammlung die tröstliche Geschichte des kranken Jungen Göran.

Gerade an dem Abend, als der hörte, dass er wohl nie mehr werde gehen können, erhielt er den Besuch eines kleinen Herrn in kariertem Anzug namens Lilienstengel. Gemeinsam machen sie einen Ausflug, mal mit einem fliegenden roten Autobus, mal mit einer „ratternden und pfeifenden“ Eisenbahn durch eine zauberhafte Zweitwelt Stockholms, die „in weicher, blauer Dämmerung“ lag. Dank seiner blühenden Fantasie konnte sich Göran von der grausamen Realität befreien.

Anika Neipp zitierte mit ihrer geschulten Stimme aus dem für sie „epischsten Liebesbrief aller Zeiten“: Ludwig van Beethoven hatte die Worte an die „unsterbliche Geliebte“ gerichtet, am Morgen eines 6. Juli im frühen 19. Jahrhundert, „und zwar mit Bleistift“. Signierte er den Brief noch mit „Dein treuer Ludwig“, so bat er am Folgetag „oh liebe mich fort, verkenne nie das treuste Herz Deines Geliebten“ und endete mit „ewig Dein, ewig mein, ewig uns“. Worte, die den Buchtitel der im Marix-Verlag erschienen „Liebesbriefe großer Männer“ zieren.

Auch mit Auszügen aus Wolf Küpers „Eine Million Minuten“ und Erich Kästners „Märchen vom Glück“ sorgte Neipp für Wohlbefinden bei den Zuhörern.

Koki zeigt Romanverfilmung

Seine sonore Stimme lieh Ralf Sorg dem großen Sir Peter Ustinov bei Auszügen aus dessen 2003 bei rororo erschienenem Buch „Achtung! Vorurteile“. Der Diplom-Bibliothekar hält den vor 15 Jahren verstorbenen Schriftsteller für einen „sympathischen Weltbürger“, dessen Sicht der Dinge nach wie vor äußerst aktuell sei. Aus dem Buch „Geschichten rund um die Welt“ hatte Sorg die Geschichte von Davids Großvater, betitelt „Der blaue Mantel“, für den Abend ausgewählt.

Gemeinsam mit Anke Weier vom Kommunalen Kino Trossingen las er dann noch etwas aus dem Briefwechsel zwischen der Schriftstellerin Juliet Ashton und dem Farmer Dawsey Adams. Die Verfilmung des Romans „Deine Juliet“ wurde am Mittwoch, dem zweiten Abend der Trossinger Literaturtage, gezeigt.

So zufrieden wie die Veranstalter mit der Besucherzahl am Dienstag (rund 60) waren, so angetan waren die Zuhörer von der Auswahl der gelesenen Werke.

Zum Abschluss der Literaturtage am Donnerstag, 25. April, erzählen Autoren um 10 Uhr in Morys Hofbuchhandlung über ihre schriftstellerische Arbeit. Elisabeth Büchle, Elke Reinauer und Lena Muskat , stellen Auszüge ihrer Werke vor und beantworten Fragen der Zuhörer.