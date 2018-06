Zu einem Auffahrunfall mit zwei beschädigten Autos und – nach Schätzung der Polizei – einem Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro ist es am Dienstagmorgen auf der Christian-Messner-Straße gekommen: Ein Autofahrer musste an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten, weshalb auch der nachfolgende Fahrer sein Auto abbremste. Dabei rutschte der Verursacher jedoch vom Bremspedal ab und fuhr auf das vor ihm stehende Auto auf. Verletzt wurde niemand. (pz)