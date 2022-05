Gefahr für Wohnhaus: VW Beetle und Garage brennen

Ein Auto ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Mühlhauser Straße in Flammen aufgegangen. Eine Anwohnerin bemerkte Rauch, der aus einer Garage quoll und alarmierte die Feuerwehr.

Der brennende VW Beetle setzte auch die Garage in Vollbrand. Das Auto hatte die Frau erst kurze Zeit davor dort eingestellt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zwar verhindern, nicht jedoch durch Hitzeentwicklung verursachte Beschädigungen an dessen Fassade und Rollläden. Die Garage und der eingestellte VW brannten komplett aus.

Den Gesamtsachschaden bezifferte die Polizei nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Die Trossinger Feuerwehr war mit einem Löschzug, drei Fahrzeuge und 15 Mann, vor Ort im Einsatz.