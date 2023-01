Volkshochschule lädt zum Männerkochkurs

Koch Christoph Hohner bietet am Dienstag, 14. und 28. Februar, einen speziellen Männerkochkurs an, in dessen Mittelpunkt die regionale Küche steht. Es werden bekannte und weniger bekannte Spezialitäten mit dem gewissen Etwas zu nicht alltäglichen Genüssen verfeinert, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS.

Die beiden Kurstage finden jeweils von 18.30 bis 22 Uhr in der Schulküche der Löhrschule, Löhrstraße 22, in Trossingen statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 07425/91066, per E-Mail trossingen@vhs-tuttlingen.de oder unter www.vhs-tuttlingen.de