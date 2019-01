Volkshochschule blickt in die Zukunft

Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) für das Frühjahr- und Sommersemester widmet sich in mehr als 200 Kursangeboten der Frage „Schöne digitale Welt?“. Es erscheint am Mittwoch.

Nachdem die Volkshochschule bereits im vergangenen Semester mit den Themen Mobilität und Urbanisierung einen Blick in die Zukunft gewagt hat, nimmt auch das kommende Semester die Zukunft in den Blick. Der Schwerpunkt liegt auf den Entwicklungen, die die Digitalisierung mit sich bringt und mit wie viel kritischer Aufmerksamkeit diese Entwicklungen verfolgt werden sollten, sagt Jens Kistenfeger, Leiter der Trossinger VHS.

Für das Thema kooperiert die Volkshochschule mit dem Landeszentrum Musik - Design - Performance der Musikhochschule. Am 27. Mai werden zwei Workshops angeboten, die in den Umgang mit Klang-Apps und digitaler Produktion einführen. Am 28. Mai folgt ein Blick hinter die Kulissen des Landeszentrums mit einem anschließenden Ateliers-Konzert.

„Inno-Truck“ kommt nach Trossingen

Ebenfalls im Frühjahr wird in Trossingen der „Inno-Truck“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gastieren. Dieser ermöglicht Schulklassen und der örtlichen Bevölkerung Zukunftstrends aus nächster Nähe kennenzulernen. Kistenfeger rechnet damit, dass der Truck zwischen April und Juni auf dem Rudolf-Maschke-Platz Halt machen wird.

„Mein Ziel ist es, die VHS in Trossingen so breit aufzustellen, wie es möglich ist“, sagt Kistenfeger. Sorgenkinder seien weiterhin politische Themen. Im kommenden diesem Semester werden der Erste Weltkrieg und dessen Nachwirkungen erneut thematisiert. Die revolutionären Ereignisse der Jahre 1918 und 1919 werden am 25. März im Abendseminar „1918 - Revolution in Deutschland“ betrachtet. Martin Häffner wirft derweil am 17. Mai einen lokalhistorischen Blick auf die verkehrstechnische Entwicklung Trossingens. An das Abendseminar „Zur Geschichte des Trossinger Schienenverkehrs“ schließt sich eine Besichtigung des Eisenbahnmuseums mit Mondscheinfahrt an.

Die Naturwissenschaften kommen erneut mit dem Physikkurs „Faszination Universum“ von Herrmann Riekert ab 3. April zum Zug. „Ich würde mir generell mehr Kurse im Bereich Naturwissenschaften wünschen“, sagt Kistenfeger, „aber es ist schwer, entsprechende Dozenten zu gewinnen.“

Intensiviert hat die Volkshochschule die Kooperation mit dem Trossinger Ortsseniorenrat. In Zusammenarbeit mit dem Gremium wirft die VHS am 29. April einen Blick hinter die Kulissen des neuen Stadtwerke-Gebäudes. Zudem neu im Programm sind zwei Smartphone- und Tablet-Kurse, für die VHS und Ortssenioren kooperieren.

Darüber hinaus hat die VHS den Kreativbereich erweitert. Eine zweite Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche am 15. März mit Anne Magdalena Wejwer kommt zur Schreibwerkstatt für Erwachsene mit Sara Löhe ab 3. Mai hinzu. Neu ist das Betongießen am 13. Juli, dazu die Veranstaltung „Upcycling von Buch, Zeitung und Papier“ am 25. Mai.

Größter Hauptbereich, so Kistenfeger, bleiben allerdings die Sprachen. Neu hinzugekommen sind hier ein Einsteigerkurs Türkisch und zwei Sprachimpulsveranstaltungen für Arabisch und Chinesisch. Bei der neuen Veranstaltungsform der Sprachimpulse handelt es sich um gebührenfreie Informationsabende, die einen ersten Eindruck der jeweiligen Sprache und ihres Erwerbs vermitteln werden.