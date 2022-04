Volksbank und HSG Baar suchen die Handball-Profis der Zukunft

Bei der VR-Talentiade-Sichtung in der Solweghalle in Trossingen durften vor Kurzem Mädchen des Jahrgangs 2011 und jünger zeigen, was in ihnen steckt. Die HSG Baar und die Volksbank Trossingen organisierten zusammen ein Sportfest, bei dem besonders begabte Kinder für die Sportart Handball entdeckt werden sollen. Neben den beiden E-Jugend-Mannschaften der HSG Baar war die TG Schwenningen und die SG Dunningen/Schramberg zu Gast.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Württemberg haben das Konzept 2001 zusammen mit den Sportfachverbänden der Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen aufgestellt. 2009 stieß dann noch die Sportart Golf als siebte Sportart hinzu. Die Veranstaltungsreihe beginnt im März und April mit der ersten Runde, der VR-Talentiade-Sichtung. Hier haben die Kinder während des Spieltages die Chance, sich für die zweite Runde – den Bezirksentscheid – zu qualifizieren. Nach dieser Runde findet dann jedes Jahr am 3. Oktober die letzte Runde, der sogenannte der Verbandsentscheid, statt. Daran dürfen aus den acht Handballbezirken jeweils zehn Kinder teilnehmen. Die zwölf besten Sportler des jeweiligen Sportverbandes werden in das VR-Talentiade-Team berufen und machen bei den VR-Talentiade-Team-Tagen mit. Das Team darf die große Welt des Sports beim Training mit Stars oder bei einem internationalen Sportevent kennenlernen und wird anschließend in ein Betreuungskonzept eingebunden.