Vogelfreunde Trossingen sind erfolgreich

Vogelzüchter der Vogelfreunde Trossingen waren sehr erfolgreich bei der Landesverbandsausstellung des Deutschen Kanarienzüchterbundes (DKB) in Rottweil am 10. und 11. Dezember.

Nach der langen Corona-Pause konnte man endlich wieder bei der Landesverbandschau seine Vogelnachzuchten präsentieren. Der Vorsitzende der Vogelfreunde Trossingen und Umgebung, Simon Klomfar, Stetten o.R. räumte viele Preise ab. Er holte sich mit seinen Wellensittichen zweimal den Landesmeistertitel und zwar mit dem besten Jungvogel und der besten Kollektion. Ferner wurde er Gruppensieger bei den Wellensittichen TC und Neumutationen. Auch stellte er in dieser Sparte den besten WS Altvogel und den besten Wellensittich normal Grünreihe. Sein Stellvertreter bei den Vogelfreunden, Ahmet Ulucanli aus Zimmern o.R., holte sich bei den Wellensittichen ebenfalls eine Silbermedaille, er stellte zum ersten Mal aus. Was für ein schöner Erfolg.

Da bei den ausgestellten Wellensittichen die Züchter so erfolgreich waren, geht der Wanderpokal für die beste Gesamtleistung bei den Wellensittichen zu den Vogelfreunden nach Trossingen.

Weiter erfolgreich war Dominik Vetter aus Hüfingen-Behla, mit seinem Reisfink grau holte er den Pokal und Goldmedaille.

Martin Bertsche aus Geisingen war ebenfalls erfolgreich mit Farbkanarien schwarz-rot-schimmel und errang Goldmedaille und Urkunde und noch weitere 2. Plätze.

Ein schöner Erfolg für die Vogelfreunde Trossingen wurde man doch arg gebeutelt durch die Corona Pandemie. Keine Ausstellungen mehr und somit kam auch kein Geld in die Vereinskasse. Kaum noch Kontakte zu anderen Züchtern. Viele haben in dieser Zeit ihr schönes Hobby auch aufgegeben.