Vogelfreunde planen große Schau mit 1000 Vögeln

Eine eigene Lokalschau zu stemmen ist den Trossinger Vogelzüchtern zwar kaum mehr möglich - aber dafür richtet der Verein vom 11. bis 13. Oktober die 54. AZ-Landesschau in der Fritz-Kiehn-Halle aus. Bei der Hauptversammlung am Wochenende rief der Vorsitzende alle Mitglieder zu Mithilfe auf.

Für den Verein für Vogelzucht und Vogelfreunde aus Trossingen und Umgebung stellt die Landesschau der Vereinigung für Artenschutz, Vogelfreunde und Vogelzucht (AZ) ein Großprojekt dar, immerhin zählt der Verein aktuell nur noch 30 Mitglieder und kämpft seit Langem mit einer sinkenden Zahl von Züchtern und Vögeln. Mit einem starken Willen und großem Engagement wollen sie die Veranstaltung dennoch stemmen.

Die Idee des Vorsitzenden Simon Klomfar wurde im Verein ausführlich und auch kontrovers diskutiert. Bei den Vogelfreunden dominiert die Zuversicht, mit dem abwechslungsreichen, farbenfrohen Spektakel von mehr als 1000 Vögeln die Aufmerksamkeit während einem Herbstwochenende auf sich zu lenken. Unter den Zuchttieren, die ausgestellt werden, befinden sich unter anderem diverse Groß- und Wellensittiche, Papageien, exotische Körner- und Weichfresser, Kanarien. Klomfar sprach von einer einmaligen Chance.

Bis in den Herbst sind noch einige Monate Zeit, weshalb die Vogelfreunde parallel zu den Vorbereitungen ihren Mitgliedern ein abwechslungsreiches Jahresprogramm bieten. Bereits am 14. April findet in Hausen die Frühjahresversammlung des Verbandes inklusive Vogelbörse statt. Mitte Juli laden der Vorsitzende Simon Klomfar und Salomon Klomfar zum Grillfest in ihr Eigenheim nach Flözlingen ein. Ende des Jahres steht die Weihnachts- und Jahresabschlussfeier auf dem Programm. Ein fixer Termin im Jahreskalender ist die Monatsversammlung in der „Germania“, die sich am 3. Mai mit den Formalitäten und dem Programmablauf der Durchführung der Landesschau beschäftigt.