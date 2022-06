Vis-à-vis-Konzerte starten wieder

Der Würfelsaal der Trossinger Volksbank klingt wieder: „Vis-à-vis. Klangkunst im Würfel“, die gemeinsame Benefiz-Konzertreihe von Volksbank Trossingen eG, Hochschulförderverein und Hochschule, startet am Donnerstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr wieder . Den Saisonauftakt macht die spanische Cellistin Beatriz Blanco, die sich als neue Hochschulprofessorin mit ihrem Trio und einem Kammermusikprogramm der Romantik dem Trossinger Publikum vorstellt. Bevor sie ihren Ruf als Nachfolgerin von Prof. Francis Gouton an der Trossinger Hochschule annahm, war sie als Professorin am Königlichen Konservatorium Madrid und dem Landeskonservatorium in Feldkirch tätig. Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt.Karten gibt es nur an der Abendkasse.