Viktor Mischin triumphiert

Ungeschlagen hat sich der Schwenninger Viktor Mischin den Turniersieg bei der Trossinger Blitzschachmeisterschaft geholt. Er verwies die Favoriten Holger Namyslo und Alexander Günter auf den gemeinsamen zweiten Platz.

Mit 8,5 Punkten aus neun Runden holte sich Viktor Mischin vom SC Villingen-Schwenningen den begehrten Titel „Trossinger Blitzschachmeister 2018“. Ausgerechnet dem jungen Pascal Rafiq (SF Wutachtal), der eigens aus Waldshut angereist war, blieb es vorbehalten, dem Champion den einzigen halben Punkt zu entreißen.

Entscheidend für Mischins Triumph waren aber die direkten Begegnungen mit den Top-Favoriten Namyslo (TG Biberach) und Günter (SG Donautal-Tuttlingen), die er beide gewann. Allerdings hatte der bescheidene Schwenninger Fortuna auf seiner Seite, als Namyslo in einem spannenden Zeitnotduell gerade zum Gewinn ansetzte. Doch die Bedenkzeit beider Spieler war vorbei. Sportlich fair verwies Namyslo sofort darauf, dass seine Uhr zuerst auf Null stand, was auch Turnierleiter Harry Pfriender bestätigen konnte. Aus einem möglichen Sieg wurde damit eine unglückliche Niederlage und der Weg zum Titel war für Mischin fast schon frei, denn er bezwang auch Alexander Günter. Selbst ein Remisangebot des besten Trossingers Werner Messner in der lezten Runde lehnte der spielfreudige Turniersieger ab – obwohl ihm damit der Titel sicher gewesen wäre. Ein schöner Pokal war der Lohn für Viktor Mischin.

Da Günter und Namyslo im direkten Duell remisiert und alle weiteren Partien gewonnen hatten, landeten sie gleichauf mit jeweils 7,5 Punkten auf dem zweiten Platz. Dahinter rangierte mit Axel Birkholz (6,0) der beste Spaichinger auf Platz vier vor Werner Messner (4,0).

Erfreulich, dass so viele junge Spieler die Herausforderung annahmen. Der sechste Platz von Pascal Rafiq mit stolzen 3,5 Punkten gegen solch starke Konkurrenz ist beachtenswert. Aber auch die Trossinger Nachwuchsspieler Roman Erdlei und Tom Gutknecht schlugen sich bravourös und schafften es ebenfalls in die Top 10.