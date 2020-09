Vier Konzerte statt eines Galakonzerts

Das Gala-Konzert des Orchester Hohnerklangs, das für November geplant war, wird auf nächstes Jahr verschoben. Doch das Trossinger Orchester hat sich etwas einfallen lassen und bietet gleich mehrere Veranstaltungen im November an.

„Jetzt ist es raus. Wir müssen unser Galakonzert am 21.11.2020 mit dem Ersten Kölner Akkordeonorchester (EKAO) leider auf 2021 verschieben. Die aktuellen Hygienevorschriften lassen eine Multibesetzung der Bühne mit über 90 Musikern leider nicht zu. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der neue Ersatztermin steht schon fest: 2. Oktober 2021“, so die Pressemitteilung des Hohnerklangs. Ganz ohne Konzert lässt das Orchester seine Freunde im Corona-jahr 2020 aber nicht zurück: „Für das diesjährige Gala-Wochenende haben wir einen Ersatz geplant. Unter dem Motto ,Best of Hohnerklang# präsentieren wir eine Konzertreihe im November 2020. Unter dem obigen Motto spielen wir Lieblingsmusik vom Hohnerklang an drei verschiedenen Tagen, zu vier verschiedenen Zeiten“, so die Ankündigung.

Alle Konzerte finden im Großen Saal des Konzerthauses Trossingen unter Einhaltung der Hygienevorschriften, also zum Beispiel mit Abstandswahrung statt. So wird es auch keine Pause im Konzert geben. Jedes Konzert wird etwa 75 Minuten dauern, so die Planungen des Hohnerklangs. „Die Karten kosten auf allen Plätzen zehn Euro, es gibt keine Ermäßigungen. Die Sitzplätze müssen aufgrund des vorliegenden Hygieneplans von uns verteilt werden. Man kann lediglich den Bereich - Hochparkett, Seitenrang - nennen in dem man im großen Saal sitzen möchte.“

Vorab können die Besucher über ihren Wunschtitel abstimmen und zwar unter https://doodle.com/poll/ei7cm9935tvhf5av.

Die Konzerte finden statt am Freitag, 20. November, 20 Uhr, am Samstag, 21. November um 15 und 20 Uhr und am Sonntag mit einem Matinéekonzert um 11 Uhr.