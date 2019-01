Die Musikhochschule verabschiedet am Samstag die Flötenprofessorin Arife Gülsen Tatu, die in Trossingen nicht nur mehr als 30 Jahre lang unterrichtet, sondern - im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, auch gewohnt hat.

Als Arife Gülsen Tatu 1972 aus dem türkischen Izmir nach Deutschland kam, um in Donaueschingen einen Intensiv-Deutschkurs zu absolvieren, hatte sie nicht einmal eine Flöte im Gepäck. „Ich besaß keine eigene“, erinnert sie sich, „und hatte nicht genug Geld, um mir eine zu kaufen.“ Doch die Familie, bei der sie lebte, lieh ihr das Geld, um eine einfache Flöte zu kaufen und für ihre Aufnahmeprüfung an der Essener Folkwang Hochschule zu üben - die sie dann mit Bravour bestand. „Wer hätte damals gedacht, dass ich irgendwann in Trossingen lande, so nah bei Donaueschingen? Die Familie hat das noch erlebt, zum Glück“, sagt Gülsen Tatu. „Vielleicht war das Schicksal.“ In den Folgejahren gewann die Musikerin international zahlreiche Wettbewerbe, darunter 1977 den „Prager Frühling“ in Tschechien und 1985 „The First Kobe International Flute Competition“ in Japan. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Dozentin an den Musikhochschulen in Karlsruhe und Stuttgart, bevor sie 1986 Professorin in Trossingen wurde.

Sie will ihr Wissen an andere weitergeben

Für eine Lehrtätigkeit entschied sie sich, weil sie das weitergeben möchte, was sie weiß: „Nur so kann man auch etwas hinterlassen.“ Im selben Jahr wurde sie zur „Staatssolistin“ in der Türkei ernannt, zwölf Jahre später dann zur „Staatskünstlerin“, - die höchste Auszeichnung des türkischen Staats im Kunstbereich.

Während ihrer Zeit an der Trossinger Musikhochschule habe sie besonders darauf geachtet, dass ihr Unterricht regelmäßig stattfindet, sagt sie. Ihre Studenten liegen ihr besonders am Herzen.

„Ich habe nicht nur eine Verantwortung für die Musiker, sondern für die Menschen“, meint sie. Aber auch Trossingen als Stadt hat sie liebgewonnen - so sehr, dass sie weiterhin hierbleiben möchte, wenn ihre Professur endet. „Ich habe hier meine Freunde, spiele Golf, liebe die Ruhe“, zählt sie auf. „Nur in den Ferien hält mich keiner in Trossingen.“ Vor allem nicht, wenn Schnee liegt.

Langweilig wird Arife Gülsen Tatu künftig jedenfalls wohl nicht werden: Sie hat bereits Angebote für Professuren in Istanbul und Asien erhalten.