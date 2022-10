Vielfältiges und anspruchsvolles Programm

Traditionsgemäß findet die „Musikalische Feierstunde zu Allerheiligen“ auch in diesem Jahr am 1. November abends um 18.30 Uhr in der Theresienkirche, Trossingen, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Trotz Corona-Pandemie musste die erstmals 2009 durchgeführte Veranstaltung nie ausfallen, wie es in einer Mitteilung heißt. Sie folgt nach einer von Pfarrer Thomas Schmollinger und Kantor Edgar Blaas entwickelten Konzeption. Festliche, aber auch besinnliche Musik sowie literarische Texte zum Nachdenken bilden die bewährten und abwechslungsreichen Gestaltungselemente der Feierstunde.

Für die anstehende Veranstaltung haben Pfarrer Thomas Schmollinger und Barbara Ottendörfer Texte und Gedanken der 1962 in Kempten geborene Künstlerin Cornelia Grzywa ausgewählt. Grzywa hat in München Kommunikationsdesign studiert, danach hauptsächlich als Grafikerin und Autorin gearbeitet. International bekannt geworden ist sie durch ihre Holzskulpturen, die sie mit passenden Texten verbindet.

Die künstlerische Leitung des musikalischen Teils beim Benefizikonzert an Allerheiligen obliegt dem Kantor der Theresienkirche, Edgar Blaas, der mit dem Trompetensolisten und Musikpädagogen Matthias Hoppmann zusammenarbeitet. In dieser Feierstunde gibt Hoppmann seiner Bläserklasse Gelegenheit, ihr musikalisches Können dem Besucherkreis zu präsentieren. Mitwirken werden Michael Borth, Etienne Duclaux, David Kuner, Tom Schaedler und Lea Scholz.

Mit dem ersten Satz „Allegro“ aus Mozarts berühmten Hornkonzert Es-Dur, KV 447, wird der musikalische Teil eröffnet. „O for the wings of a dove” von Felix Mendelssohn-Bartholdy wird ein weiterer Höhepunkt darstellen. Englische, norwegische, dänische Komponisten aus verschiedenen Zeitepochen gelangen zur Aufführung.

Kantor Blaas hat laut Ankündigung großen Anteil an dem zustande gekommenen Gesamtkunstwerk Theresienorgel. In gemeinsamer Beratung erstellten die Orgelbaufirma Lenter und der Kantor die Disposition der Orgel. Blaas war bei der Intonation der Register den Meistern dieses Faches, Gerhard und Markus Lenter, behilflich. So wird Blaas‘ Improvisation über die „Missa de Angelis“ im musikalischen Zentrum der Feierstunde stehen.