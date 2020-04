Video des Orchesters Hohnerklang begeistert

Das Orchester Hohnerklang (Hauptorchester) hat am vergangenen Freitag sein Video-Projekt #wirhaltenzusammen veröffentlicht. In den darauffolgenden Tagen hatte dies in den sozialen Medien laut Pressemitteilung unerwartet hohe Verbreitungszahlen zur Folge.

Auf Facebook betrug die Reichweite 27 395 (250 mal geteilt/294 Likes/44 Kommentare. Auf Instagram gab es 176 Aufrufe und auf YouTube 1421 Aufrufe. Wie war es zu der Idee gekommen? Hans-Günther Kölz und Frank Kitzke hatten am 12. März entschieden, aufgrund der Corona-Krise keine Musikproben mehr durchzuführen. Der größte Teil der Orchesterspieler sind Mundharmonikaspieler – und ein Blasinstrument bedeutet immer eine unkontrollierte Verbreitung von eventuell vorhandenen Viren. In einem so kleinen und sehr beengten Probenraum sei es faktisch unmöglich, ausreichend Abstand voneinander zu halten.

Damit aber der Kontakt innerhalb des Orchesters nicht abbricht und untereinander trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl bleibt, hat sich das gesamte Orchester in einem Online-Meeting spontan für das Gemeinschaftsprojekt in Form dieses musikalischen Videobeitrages entschieden. Es dauerte auch nicht lange, bis Hans-Günther Kölz der neue Titel „#wirhaltenzusammen“ einfiel. Er spielte ihn spontan am Klavier ein und wurde dabei von seiner Frau Sabine Kölz gefilmt.

Damit war die Musik für diesen Titel geboren. Hans-Günther Kölz machte sich dann sofort daran, diese Musik in ein Notenwerk zu gießen und ein Arrangement für das Orchester Hohnerklang daraus zu erstellen. Es wurde eine Grundspur mit Klick (Einzähler) erstellt, jeder Spieler bekam diese Grundspur zur Verfügung gestellt. Aus der zu Hause von jedem Spieler aufgenommenen Videodatei wurde eine getrennte Tonspur erstellt. Die Tonspur wurde an Robin Schmidt per Cloud weitergeleitet. Die Videodatei ging an Malte Hübel, der sich um die Erstellung und Regie des Videos kümmerte.

Robin Schmidt erstellte dann im Over-Dub-Verfahren ein dementsprechendes Audio-Projekt. Es wurden über 50 einzelne Stimmen übereinandergelegt, abgemischt und dann zu einer Stereo-Tonspur zusammengemischt. Es kamen insgesamt Dateien von über 20 Gigabyte bei diesem Projekt zusammen, die vom Gesamtkoordinator Frank Kitzke bearbeitet, geteilt, herunter- und wieder heraufgeladen wurden. Insgesamt stecken in diesem Projekt etwa 250 Arbeitsstunden, die von allen Spielerinnen und Spielern gemeinsam geleistet wurden.

Die Zahlen in den sozialen Medien bestärken die Initiatoren in der Überzeugung, dass die Umsetzung des Gedankens #wirhaltenzusammen gelungen und hier etwas Großartiges entstanden ist.