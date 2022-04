VHS-Kurs über Partysnacks und Fingerfood

Weitere Informationen und Anmeldung in der vhs-Geschäftsstelle, Jakob-Hohner-Platz 1, unter Telefon 07425 91 066, per E-Mail

Reichhaltige Büfetts, die mit leckeren Snacks bestückt sind, sind der bunte Treffpunkt jeder Party. Ob aufgespießt, auf Chicoréeblättern angerichtet, zum Dippen, oder Canapés –- Hauptsache sie sind so klein, dass sie schnell und sicher im Mund landen. Wer möglichst viel Zeit mit den Gästen verbringen will, bereitet das Fingerfood vor. Die Häppchen werden oft kalt serviert, vieles kann bereits am Vortag zubereitet werden.

Die Kursleiterin Christel Rehhorn zeigt am Dienstag, 26. April, von 17.45 Uhr bis 21.45 Uhr, wie all die kleinen Party-Köstlichkeiten lecker zubereitet werden können. Der Kurs ist auch für Veganer und Veganerinnen geeignet. Der Kurs findet in der Schulküche der Löhrschule, Löhrstr. 22, statt.