Versuchter Einbruch in ein Vereinsheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es einen versuchten Einbruch in Trossingen. Wie die Polizei mittwilt haben Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 1.30 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr, versucht in ein Vereinsheim in der Stadionstraße einzubrechen. Sie versuchten die Eingangstür aufzuhebeln und sich so Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen, was jedoch misslang. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Stadionstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen telefonisch unter 07424 / 93 180 zu melden.