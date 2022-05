Verkehrsregelung für den Trossinger Pfingstmarkt

Die Schausteller beginnen am Dienstag, 31. Mai auf dem Rudolf-Maschke-Platz mit dem Aufbau ihrer Geschäfte für den Pfingstmarkt. Dort wird daher eine Vollsperrung bis einschließlich Mittwoch, 8. Juni eingerichtet. Das teilt die Stadtverwaltung Trossingen mit. In den angrenzenden Bereichen werden die Schausteller wie in den vergangenen Jahren ihre Wohnwagen abstellen. Damit das reibungslos erfolgen kann, werden Halteverbote eingerichtet. Ab Dienstagmorgen bis einschließlich Pfingstsonntag fahren die von der Sperrung des Rudolf-Maschke-Platzes betroffenen Linienbusse von der Hauptstraße aus weiter über die Bismarck- und Litschlestraße zum Schulzentrum, so dass die Haltestelle „Hangenstraße“ nicht mehr angefahren wird. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Litschlesstraße, in Höhe der Wagnerstraße, eingerichtet.

Am Pfingstmontag, 6. Juni sind im Innenstadtbereich wegen des Krämermarktes für den Durchgangsverkehr weitere Straßen gesperrt: Die gesamte Hauptstraße, der Marktplatz, die Hohnerstraße (zwischen Hauptstraße und Polizei) und die Hans-Lenz-Straße (zwischen Hauptstraße und Schultheiß-Koch-Platz). Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Ernst-Hohner-Straße (L 433) – Bahnhofstraße – Litschlesstraße – Bismarckstraße.

Die Umleitung zwischen Aldingen und Schura erfolgt über die Löhrstraße – Achauerstraße. Während der Sperrung des Rudolf-Maschke-Platzes kann die Haltestelle „Hangenstraße“ von den Linien 115, 140, und 160 nicht angefahren werden. Die Linienführung für die Busse erfolgt in diesem Zeitraum vom Stadtbahnhof über die Hauptstraße – Butschstraße oder Marktplatz – Bismarckstraße - Litschlesstraße zum Schulzentrum.

Die Ersatzhaltestelle ist in der Litschlesstraße auf Höhe des Diakoniewerks Bethel. Am Pfingstmontag (06.06.2022) kann auch die Haltestelle „Hauptstraße“ nicht angefahren werden. Die Streckenführung für die Linie 115 und 140 erfolgt daher vom Stadtbahnhof über die Bahnhofstraße zum Schulzentrum.

Die Linie 160 fährt vom Stadtbahnhof über die Ernst-Haller-Straße – Achauer Straße – Löhrstraße – Bismarckstraße direkt zu den dortigen Haltestellen „Beethovenstraße“, „Königsberger Straße“ und „Deibhalde“ sowie umgekehrt von der Haltestelle „Beethovenstraße“ direkt zum Stadtbahnhof.

Anlässlich des Krämermarktes am Pfingstmontag werden die Anwohner und Besucher der Hauptstraße, Hohnerstraße, Hans-Lenz-Straße und des Marktplatzes von der Stadt dringend gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig aus den Marktbereichen zu entfernen. Da die Händler am Pfingstmontag bereits sehr früh anreisen und mit dem Aufbau beginnen, sollten die Fahrzeuge bereits am Sonntagabend weggestellt werden.