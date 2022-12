Vergessener Topf ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein auf dem Herd vergessener Topf hat am späten Mittwochnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 16 Uhr schlug der Rauchmelder im Obergeschoss eines Wohnhauses am Rudolf-Maschke-Platz an. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, gab es noch keine offenen Flammen, aber eine starke Rauchentwicklung. Durch das Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein größerer Schaden verhindert werden, so Feuerwehr-Pressesprecher Ralf Sorg.

Die Bewohner waren zu Beginn des Feuerwehreinsatzes nicht in ihrer Wohnung, sie trafen erst später am Ort des Geschehens ein. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort. Bei Einsätzen in Wohngebäuden wird immer ein Löschzug alarmiert, zu dem zwei Fahrzeuge und eine Drehleiter zur Personenrettung gehört. Den entstandenen Sachschaden konnten die Einsatzkräfte nicht beziffern.