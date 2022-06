Vereinsprüfung Boxer Klub Donau-Iller

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 22. Mai richtete der Boxer Klub Donau-Iller unter Leistungsrichter Patrick Fässy ihre Vereinsprüfung durch. Am Morgen um 8 Uhr eröffnete Prüfungsleiterin Sonja Amtsbüchler die Veranstaltung.

Nach Ankunft auf dem Vereinsgelände und kurzer Gassi-Runde mit den Hunden ging es nach der Eröffnungsrede weiter in das nahe gelegene Fährtengelände. Insgesamt nahmen zehn Teilnehmer an der Prüfung teil. Davon allerdings nur drei im Bereich IGP und fünf im Bereich FH. Zusätzlich fanden eine Begleithundeprüfung und eine Prüfung in der Sparte IBGH 2 statt.

Nachdem die beiden IGP 1 Hundeführer ihre Fährten gelegt hatten, fand die Chipkontrolle der drei IGP-Hunde durch Richter Patrick Fässy statt. Nach dem die beiden IGP 1 Hunde ihre Fährtenarbeit beendet hatten, war Sanja mit ihrem Junit an der Reihe. Er zeigte eine tolle Fährtenarbeit und verwies alle Gegenstände sicher. Da er an den Winkeln nicht hundertprozentig sauber war und innerhalb der Fährte leichte Tempowechsel aufzeigte, bekamen die beiden am Ende noch 96 Punkte.

Für Herbert und seinen Finn lief es in der FH-Fährte leider nicht so gut. Die Fährtenarbeit begann gut, endete dann aber leider frühzeitig, da Finn einen Winkel komplett überlaufen war und nicht selbstständig wieder zurück auf die Fährte fand. Dies führte leider zum Abbruch und damit zum Nichtbestehen der Prüfung. Aber auch andere Hunde hatten Probleme im Fährtengelände, so dass es noch einen weiteren Abbruch unter den FH-Prüflingen gab.

Zurück auf dem Vereinsgelände wurden die Begleithundeprüfung, sowie die IBGH 2 Prüfung durchgeführt. Beide konnten die Prüfung problemlos bestehen. Im Anschluss ging es mit den Unterordnungen der IGP-Hunde weiter. In dieser Sparte lief es für Sanja leider nicht mehr ganz so gut. Junit führte zwar alle Übungen aus und konnte diese im Großen und Ganzen fehlerfrei zeigen, zeigte sich aber durchweg eher unkonzentriert und benötigte daher einige Zusatzkommandos durch Sanja. Außerdem wurden die Übungen teilweise ungenau gezeigt, so dass überall mal ein Pünktchen flöten ging und die beiden die Prüfung zwar bestehen konnten, die benötigten 85 Punkte für die Qualifikation zur DM aber nur mit Biegen und Brechen erreichen konnten.

Nach der Mittagspause wurde dann noch der Schutzdienst durchgeführt. In Summe blieben den beiden zum Schluss noch 86 Punkten.