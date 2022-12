Vereinsmeisterschaften für Hobbykegler der TG Schura

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Mal fanden die Vereinsmeisterschaften im Kegeln für Hobby- und Laienspieler im Keglerheim in Spaichingen statt. Selbst nach zwei Jahren Zwangspause fanden sich dann am dritten Adventssonntag auch in Spaichingen zahlreiche interessierte TGler ein und versuchten, mehr oder weniger erfolgreich, ihr Glück mit den Kugeln. Die Verantwortlichen der Abteilung organisierten den Nachmittag gekonnt, so dass jeder, ob Zuschauer oder Mitspieler auf seine Kosten kam.

In der Kategorie Männer ab 18 waren die Erfolgreichsten: Christoph Link mit 266 vor Oskar Döring mit 257 und Frank Kohler mit 255 Kegeln. Bei den Frauen ab 18 waren die Besten des Tages: Monika Wilkens mit 191 vor Martina Link mit 179 und Sylvia Wölfl mit 166 Kegeln.

In der Altersklasse waren zielsicher: Rolf Link mit 150 vor Ewald Ludwig mit 129 und Hans-Dieter Kohler mit 96. In der Klasse Jugendliche A erzielte Kolja Gaymann 105 Treffer vor Lukas Wölfl, der 104 Kegel verbuchen konnte. In der Klasse Jugendliche B, der jüngsten Teilnehmergruppe, waren siegreich: Jan Jovic mit 76 vor Samuel Mate mit 72 und Franziska Hohner mit 50 Kegeln.

Des Weiteren gab es im Mannschaftswettbewerb mit jeweils vier Startern folgendes Ergebnis: 1. Die alten Handballer, 2. Die Mischung, 3. Schura sucht den Superkegler, 4. Die Betonkugeln und 5. Die Weihnachtskugeln.

Für 2023 ist die Fortsetzung der langjährigen Tradition der Sportkegelabteilung geplant, wie immer am dritten Adventssonntag von 13 bis 17 Uhr.