Verabschiedung nach 26 Jahren an der Friedensschule

Mit einer kleinen Feier ist am Mittwoch, den 4. Mai, die langjährige Sekretärin Karola Figl an der Friedensschule in Trossingen verabschiedet worden. Ihren Dienst angetreten hatte Frau Figl im Jahre 1996 unter dem damaligen Rektor Heinz Reichle. Dieser und auch seine Nachfolgerin Lotte Lehmann ließen es sich nicht nehmen bei der Verabschiedungsfeier dabei zu sein.

Die aktuelle Schul-Rektorin Sandra Heizmann begrüßte alle Gäste: zahlreiche Pädagogen der Friedensschule, Elternbeiräte und die Fördervereinsvorsitzende. Sie wünschte Karola Figl für die Zukunft gleich doppelte Freude: zum einen freudige Erwartung auf den bevorstehenden Lebensabschnitt und zum anderen freudige Erinnerungen an die Jahre an der Friedensschule. Im Anschluss sprach Frau Irion für die Stadtverwaltung ein Grußwort. Sie wünschte alles Gute für den Ruhestand. Ein nicht ganz ernst gemeintes Gedicht über die gemeinsam verbrachte Zeit gab Christiane Freund von der Kellenbachschule zum Besten – und erntete viele Lacher. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Klasse 4b. Mit einem Instrumentalstück für Violine und Klavier (Eva und Katrin Bosse) und dem schwungvollen Lied „Arrividerci, ciao“ verabschiedeten die Schüler die beliebte Sekretärin.