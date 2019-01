„Vater unser“ auf deutsch und koreanisch

Im Rahmen eines zweisprachigen, deutsch-koreanischen Gottesdienstes ist am Sonntagvormittag das 25-jährige Jubiläum der koreanischen Nambu-Gemeinde in der Martin-Luther-Kirche gefeiert worden. Dabei wurde auch die Geschichte der Koreanischen Gemeinde in Trossingen dargestellt.

Pfarrer Torsten Kramer und sein koreanischer Kollege Pastor Jeongdo An feierten mit den Gemeindegliedern einen ökumenischen Gottesdienst, anschließend waren alle zu einem Stehempfang mit koreanischem Fingerfood und Hefezopf, Tee und Kaffee ins benachbarte Dietrich-Bonhoeffer-Haus eingeladen.

„Dies ist ein schönes Ereignis“, betonte Pfarrer Kramer eingang,s und „wir verehren den gleichen Gott“. Die koreanische Nambu-Gemeinde ist in Bewegung: Jeden Sonntag um 12 Uhr feiert sie ihren Gottesdienst – meist begleitet vom Chor mit vorwiegend jungen Studierenden der Musikhochschule. Trossinger, die dabei sind, seien immer wieder vom schönen Gesang des Chores fasziniert, so Kramer.

Evangelische Gemeinde als Freund

Nach den Eingangsliedern „Eine feste Burg ist unser Gott“ und „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ gab es Lesungen und Gebete in deutsch und koreanisch, gemeinsame Lieder. Das Eingangsgebet sprach Mija Fraas, die Lesung in Koreanisch Kim Jinjoo. Bei der Predigt betonte Pfarrer Kramer, man wolle sich künftig wieder öfters treffen und gegenseitig unterstützen, international und geschwisterlich.

Pfarrer An, der seiner Freude über die gemeinsame Feier des Gottesdienstes Ausdruck verlieh, stellte anhand einer Präsentation die Koreanische Gemeinde mit 40 Mitgliedern in Trossinger vor, man sei dankbar für die Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Kirche in Trossingen. Der gemeinsamen Abendmahlsfeier im großen Kreis, den Fürbittengebeten und dem „Vater unser“, parallel auf Deutsch und Koreanisch, folgte ein Musikspiel von Kim Boreum – sie ist auch die Chorleiterin – und Jihye Yoon am Cello. Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Schoch gratulierte im Namen der Gemeinde und überreichte ein Geschenk an die koreanische Gemeinde, ebenso Pfarrer Kramer, auch an die Ansprechpartnerin Mija Fraas persönlich. Mit gemeinsamen Liedern und dem Segen ging der deutsch-koreanische Gottesdienst zu Ende.