Vasylenko ist Württembergische Meisterin

Die Jugendlichen des Tennisbezirks Neckar/Alb/Schwarzwald haben bei den Württembergischen Jüngstenmeisterschaften im Leistungszentrum des WTB gut abgeschnitten. Durch die Siege von Anastasia Vasylenko (TC Trossingen) und Gwendolyn Fedel (TC Mössingen) gingen zwei Titel in den heimischen Bezirk. Gespielt wurden in den Altersklassen U 9, U 10 und U 11.

Favoritin bei den Mädchen U 11, die ganz normal auf dem großen Feld spielten, war Gwendolyn Fedel vom TC Mössingen und sie rechtfertige auch ihre Setzung an Position eins. Mit deutlichen Siegen über Natalie Rothenbacher (Achstetten), Leni Faeseler (Vaihingen/Enz) und Anne Niedan (Winnenden) erreichte sie das Endspiel. Dort musste sie allerdings ihre besten Schläge auspacken, um mit 6:4 und 6:3 gegen Jule Ihm vom TC Metzingen den Titel zu gewinnen.

Auch bei den Jungen U 11 hatte man Titelhoffnungen, denn Pablo Julia Calac (TC Mössingen) gehörte zu den Gesetzten. Er scheiterte aber im Viertelfinale mit 6:7 und 4:6 an Laurenz Maier (Leinfelden). Mit Hendrik Müller (Kusterdingen) scheiterte ein weiterer Bezirksvertreter in seinem ersten Spiel an Michel Grün (Ludwigsburg).

Bei den Mädchen U 10, wo mit leichteren Bällen auf Midcourt gespielt wurde, war Amy King (Rashausen) topgesetzt und gewann auch ihr Auftaktmatch mit zweimal 4:0 gegen Teresie Hess aus Schorndorf. Doch ihre Titelträume wurden im nächsten Spiel durch Jana Stepanenko (Ehingen) nach 0:4 und 1:4 schnell zerstört. Ohne Chancen blieben auch die beiden anderen Bezirksvertreterinnen Anna Baron (Tübingen) und Karolin Firnkorn (Schwenningen).

Lasse Bohr auf Platz drei

Über Platz drei freuen durfte sich bei den Jungen U 10 Lasse Bohr vom TC Schwenningen. Er hatte bei den Bezirksmeisterschaften den Titel bei der U 11 auf Großfeld geholt, musste aber jetzt wegen seines Alters wieder auf Midcourt umstellen. Nach zwei deutlichen Auftaktsiegen scheiterte Lasse im Halbfinale nach zweimal 2:4 und guter Gegenwehr an Nicolas Pfifflin (Fellbach). Pech hatte hier Robin Männl (Dunningen) der sein erstes Spiel hauchdünn nach Match-Tiebreak 9:11 verlor.

Nicht ganz erwartet war der Titelgewinn von Anastasia Vasylenko (TC Trossingen) bei den Mädchen U 9, die auf Kleinfeld spielten. Sie hatte nach einer 2:4-Niederlage gegen Delia Weinmann (Bernhausen) in ihrer Gruppe nur Rang zwei belegt. Doch in der Finalrunde besiegte sie zunächst Noemi Köhle (Biberach) zweimal 4:2 und musste dann im Halbfinale in die Verlängerung gegen Denisa Grajdeanu (Bernhausen), die sie 7:3 gewann. Noch knapper verlief das Finale gegen ihre Bezwingerin aus dem Gruppenspiel. Jede gewann einen Satz und im Tiebreak durfte sich Anastasia Vasylenko mit 7:5 über den Titel freuen. Die zweite Bezirksvertreterin Maya Hulko (Empfingen) erreichte ebenfalls die Endrunde und musste dort nach 4:5 im ersten Satz aufgeben.

Bei den Jungen U 9 scheiterten die beiden Tübinger Philipp Vidal und Jimmy Zürn bereits in den Gruppenspielen.