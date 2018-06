Unzählige Lichter erleuchten den Friedhof

Der Totensonntag hat auf dem Friedhof in Trossingen einen stimmungsvollen Ausklang gefunden. Schon am Vormittag hatten viele Angehörige ihre Gräber mit den kostenlos von der Friedhofsverwaltung ausgegebenen Grablichtern geschmückt. Der Lichterabend begann mit der „Geschichte von der traurigen Traurigkeit“. Für die vielen Besucher war das Anzünden der Windlichter ein besonderes Erlebnis, bei dem das gemeinsame Gedenken an die Verstorbenen im Vordergrund stand. Ein Gedicht von Hermann Hesse bildete den Schlusspunkt. Unzählige Lichter tauchten den Friedhof in einen hellen Schein.