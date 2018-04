Unfallverursacher hat Marihuana im Gepäck

Auf der B523 bei Talheim haben sich am Samstagnachmittag beim Überholen zwei Autos berührt. Es ist Sachschaden entstanden.

Gegen 6.30 Uhr fuhren beide Unfallbeteiligte auf der Bundesstraße in Richtung Tuttlingen. Auf Höhe von Talheim setzte ein VW-Fahrer zum Überholen an. Dabei übersah er, dass bereits ein BMW am Überholen war. So kam es zu einem Zusammenstoß. Beim Versuch auszuweichen prallte der 25 Jahre alte BMW-Fahrer noch gegen die Leitplanke. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 37-jährige Unfallverursacher Reaktionen zeigt, die für eine Drogenbeeinflussung sprechen. Ein Drogenvortest verlief auf THC, den Wirkstoff der Cannabispflanze, positiv. Bei einer Durchsuchung des VWs fanden die Gesetzeshüter eine Kleinmenge Marihuana in einem Ablagefach. Folge für den 37-Jährigen waren eine Blutentahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.