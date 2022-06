Unfallflucht auf der Bahnhofstraße

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Donnerstag, zwischen 12.30 Uhr und 14.10 Uhr, auf der Bahnhofstraße passiert ist. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte laut Poliezi im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand auf Höhe des Gebäudes Nr. 25 geparkten schwarzen VW Polo und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern. Am Polo zersplitterte durch die Kollision die Heckscheibe, zudem wurde das Dach eingedrückt. Aufgrund der Schäden ist davon auszugehen, dass der Unfall durch einen Lastwagen oder anderes größeres Fahrzeug verursacht wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen telefonisch unter 07425 33 860 zu melden.