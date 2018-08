Unfall löst Kettenreaktion aus

Ein 18-jährigen Fahrer eines Fiat-Transporters hat am Sonntagmorgen gegen 9.25 Uhr an der Einmündung Ernst-Hohner-Straße/Liststraße in Trossingen einem Toyota-Fahrer die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht.

Der junge Mann hatte den von rechts kommenden Toyota-Fahrer übersehen. Durch den seitlichen Aufprall kippte der Fiat Ducato auf die Fahrerseite und beschädigte dabei noch einen geparkten Audi. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf zirka 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand.