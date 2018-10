Unfall fordert fünf Schwerverletzte

Fünf Schwerverletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Deißlingen gewesen. Am Freitag war ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 14.45 Uhr auf der Kreisstraße 5542 mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Mann fuhr laut Polizei auf der Kreisstraße von Dauchingen kommend in Richtung Deißlingen. Aus nicht bekannten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier fuhr ein 47-Jähriger mit einem Porsche-Cayenne. In dem Wagen befanden sich seine 33-jährige Ehefrau, der 13-jährige Sohn und die zehnjährige Tochter. Die Autos stießen zusammen, alle Insassen wurden schwer verletzt. Der 13-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des Porsches wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Tübingen geflogen. Die anderen vier Verletzten kamen mit Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Rottweil und Villingen-Schwenningen. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Deißlingen kam mit drei Fahrzeugen an die Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 75 000 Euro.