Unermüdlich im Einsatz

Mehr als 10 000 Stunden im Einsatz für die Allgemeinheit: Diese beachtliche Zahl hat das Trossinger DRK im vergangenen Jahr ehrenamtlich geleistet. Bei der Hauptversammlung konnte auch Jugendleiterin Claudia Weiss über Erfolge berichten.

„Zu 71 Einsätzen wurden wir in den letzten zwölf Monaten alarmiert“, erinnerte sich Bereitschaftsleiter Ulrich Adrion. Neun Sucheinsätze in den Landkreisen Tuttlingen, Sigmaringen, Zollern-Alb und Rottweil standen an. 18 Brandeinsätze absolvierten sie, waren gemeinsam mit der Feuerwehr bei 45 Ersthelfereinsätzen. Dazu kamen 21 Sanitätsdienste, die schon mal zwei Tage dauern konnten, beispielsweise bei Fußballturnieren.

72 Mitglieder hat das DRK derzeit, davon 51 aktive Mitglieder. 39 davon engagieren sich in der Sanitätsbereitschaft und der Rettungshundebereitschaft. Der Ortsverein verfügt derzeit über 25 Rettungshunde und zwölf Rettungshundeteams, von denen neun aktuell geprüft sind, bei drei steht eine offene Wiederholungsübung an. Sieben befinden sich in Ausbildung, sechs in Rente.

Die Seniorenabteilung besteht aus 24 ehemaligen Aktiven, von denen sich acht noch bei den Blutspenden engagieren. Sie organisieren Fachvorträge zu Themen wie Demenz oder Pflegeversicherungen und veranstalten gesellige Nachmittage. Einmal jährlich laden sie die Feuerwehrsenioren zu einem Fachvortrag ein.

Gut sieht es auch in Sachen Nachwuchs aus: 20 Jugendrotkreuzler, darunter 15 Jungen und fünf Mädchen im Alter von 7 bis 16 Jahren, treffen sich regelmäßig und erwerben Kentnisse in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Verbrennungen, Erste Hilfe, Umweltschutz und Nachhaltigkeit oder Löschen von Entstehungsbränden. Dieses Jahr haben die Kinder und Jugendlichen auch erfolgreich am Landesentscheid im Juni 2019 im KV Reutlingen und über diese Qualifikation am Bundesentscheid im September 2019 in Merseburg in Sachsen-Anhalt teilgenommen. Derzeit sucht das DRK weitere Gruppenleiter für die Jugend.

Investiert hat der Ortsverein im vergangenen Jahr unter anderem in Funkgeräte, Meldeempfänger, Küchenausstattung - darunter eine Kühltheke für Salat -, ein Gerüst für den Rettungshundebereich und Navigationsgeräte.

Das DRK wird am Donnerstag und Freitag auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sein und sich sowohl um den Sanitätsdienst kümmern, als auch einen Verkaufsstand betreiben: Kleine Rettungshunde, Kinderpunsch - auch mit Schuss - und Hundekalender gibt es dort zu kaufen.