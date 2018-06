Und stetig wächst die Fangemeinde

Das Kommunale Kino Trossingen - von seinen Fans meist KoKi genannt - deckt in der Musikstadt Trossingen einen kulturellen Bereich ab, der hier sonst kaum Beachtung findet: Der Wunsch nach niveauvoller Kinounterhaltung jenseits der Blockbuster der kommerziellen Großraumkinos.

Seinen Ursprung hatte das KoKi im studentischen Milieu. Frank Golischewski, heute Kulturbeauftragter der Stadt und Kleinkunststar, hatte das Kommunale Kino in den 80er- Jahren während seines Studiums an der Musikhochschule Trossingen mit einigen Mitstudenten gegründet. Damals war das KoKi im City-Kino angesiedelt. Doch als das Kino vor einigen Jahren schloss, stand der Verein vor einer großen Herausforderung, die ihn, nun rückblickend betrachtet, sogar gestärkt hat: Der Umzug in den Saal des Hotels „Linde“.

„Das war ein Glücksgriff für uns“, sagt Anke Weier, Vorsitzende der KoKi-Vereins. Der Saal, in den etwa 120 Zuschauer passen, besticht mit seiner Atmosphäre. Auch der Wirt trage zum Gelingen bei, ist sich Anke Weier sicher. Denn immer mal wieder verbindet das Koki-Team die Filmvorführungen mit einem kulinarischen Angebot. „Im Gegensatz zu großen Kinos haben wir einen Kuschelfaktor zu bieten, den unsere Besucher sehr zu schätzen wissen“, ist sie überzeugt.

Platzreservierung möglich

Die Fans des Kommunalen Kinos sind so zahlreich, dass „wir manchmal Leute wegschicken müssen“, bedauert Anke Weier. Wenn im Saal gestuhlt ist, dann sei bei „120 Besuchern leider Schluss.“ Wenn Stehtische aufgebaut sind, könnten etwa 135 Zuschauer einen Platz finden. Für Zuschauer, die es zeitlich nur knapp zur Vorstellung schaffen, bietet der Verein einen Reservierungsservice an. „Eine e-Mail oder ein Anruf genügt und wir reservieren die gewünschte Anzahl an Plätzen“, so Anke Weier. „Gerade Berufstätigen nimmt das viel Stress.“

Denn mit dem KoKi wollen Anke Weier und ihre Mitstreiter nicht einfach nur anspruchsvolle Filme auf die Leinwand bringen, sondern den Zuschauern einen Mehrwert bieten. „Es gibt Kommunale Kinos, die spielen vor 15 Leuten, weil die Filme die Menschen nicht ansprechen. Da kann der Film noch so herausragend sein - der Sinn eines Kommunalen Kinos liegt für mich auch darin, dass man den Geschmack der Menschen trifft.“ Aus diesem Grund macht sich das Führungsteam um Anke Weier, Herbert Ottendörfer und Ulla-Britt Voigt im Vorfeld viele Gedanken über die richtige Filmauswahl. Jede Programmsaison hat ihren Titel. Die aktuelle ist mit „Das Leben liefert die besten Geschichten“ überschrieben (siehe Kasten). „Wir achten auch darauf, dass die Filme zur jahrezeitlichen Stimmung passen. Im Sommer zum Beispiel will niemand abends melancholische Filme sehen, da will man etwas Leichtes“, so Anke Weier.

Der Erfolg der Trossinger Cineasten ist eng mit dem Foto-, Film- und Videoclub verbunden, denn der sorgt für die technische Umsetzung der Kinoabende. „Wir versuchen die Technik weiter auszureizen, um beispielsweise auch mal Szenen aus YouTube einblenden zu können“, so Anke Weier.